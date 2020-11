Termoli/ Sono sette i casi di contagio accertati allo stabilimento Fca

Aumentano i contagi alla Fca di Termoli, lo rende noto la Rls della Uilm. Da informazioni aziendali il numero complessivo dei casi di positività al Covid-19 accertati sarebbe di 7 persone di cui 4 da lungo tempo (non presenti in stabilimento da oltre 20 giorni).

Tutte le aree sono state sanificate. Una volta a settimana le rappresentanze sindacali avranno aggiornamenti sui casi.

Saranno potenziate le misure di prevenzione e controllo; ci sarà maggiore rigidità sulle turnazione di refezione sia per le maestranze che per le ditte esterne e non si eslcudono misure ancora più stringenti per garantire la salvaguardia dei lavoratori e per prevenire il contagio.