Termoli/dalla Puglia senza giustificazione, sanzione e proposta di foglio di via per due pregiudicati

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo risulta fondamentale l’opera delle forze dell’ordine sul territorio.

In città, insieme alle altre forze di polizia, è fortemente impegnata la Polizia Municipale che compie verifiche a tappeto in tutte le zone per accertare chi non rispetta ancora le prescrizioni volute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Comune di Termoli.

E’ il caso di due uomini pugliesi che ieri l’altro sono stati fermati dagli agenti della Municipale al terminal bus di via Martiri della Resistenza.

Erano appena arrivati dalla Puglia ed erano pronti a ripartire. Ma si trovavano in città senza nessuna motivazione ed erano diretti in un paese dell’hinterland.

Gli agenti in servizio hanno subito eseguito gli accertamenti del caso verificando che, oltre a non avere nessuna motivazione per trovarsi in città, si trattava anche di due soggetti pluripregiudicati.

A quel punto, in base alle nuove normative previste, è scattata una sanzione di 400 euro a testa.

Per entrambi è anche stato anche proposto il foglio di via di allontanamento dalla città adriatica per tre anni.