Termoli/ Alessandro Borghese e i ‘4 ristoranti’ in Molise, indiscrezioni sui partecipanti

Alessandro Borghese con il suo programma ‘4 ristoranti’ continua a riscuotere grande successo mediatico. In questi giorni il noto conduttore e chef sta registrando una puntata della sua trasmissione in Molise, precisamente a Termoli; e sarebbero proprio termolesi almeno due dei 4 esercizi di ristorazione in gara nella puntata, che poi andrà in onda questo autunno.

Le indiscrezioni parlano di un noto locale che si trova in Largo Piè di Castello, un altro invece del centro cittadino, mentre il terzo sarebbe a Campomarino in zona Lido. Infine la troupe si sposterebbe a San Giacomo degli Schiavoni per fare visita in loco ad un ristorante molto famoso, che per diversi anni in precedenza ha avuto sede e notorietà a Termoli.