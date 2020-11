Statale 16/ Auto contro tir, muore un 36enne

Un incidente mortale si è verificato in territorio di Campomarino durante la notte. Per cause ancora in corso di accertamento una auto ha tamponato un tir. Per il conducente, un 36enne di San Severo, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i medici del 118, il personale dell’Anas e dei Vigili del Fuoco oltre ai Carabinieri ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I Carabinieri di Termoli con l’ausilio dei Carabinieri di Campomarino hanno eseguito le operazioni di rilievo.