Santa Croce di Magliano: 46 positivi al Covid, monito del sindaco a rispettare le regole

“Ad oggi Sabato 13/febbraio/2021 alle ore 9.30 ,la situazione epidemiologica Covid-19 del nostro comune, data dalla somma dei tamponi molecolari eseguiti dalla ASREM e di quelli antigenici è la seguente: 46 persone positive, tutte in isolamento e di queste ,2 nostri concittadini ricoverati in ospedale. Alla luce di questi numeri, preoccupanti ed in costante aumento, vi invitiamo a non abbassare la guardia e a rispettare le regole”.

Questo il messaggio del sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio.