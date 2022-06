Montenero di Bisaccia/ Da giorni non dava segni di presenza, trovata a casa in stato confusionale

Ha vissuto momenti difficili, ma per fortuna la storia non si è trasformata in tragedia e adesso si può raccontare il lieto fine.

Protagonista una 66enne di Montenero di Bisaccia che abitava da sola e non dava segni di presenza da tempo; allarmati i familiari hanno contattato le forze dell’ordine che sono intervenute nell’abitazione con il 118 Molise ed i volontari della Misericordia di Termoli ed i Vigili del fuoco.

Forzata la porta d’ingresso la 66enne è stata rinvenuta riversa a terra ed in stato confusionale.

E’ stata portata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli .

Foto di repertorio