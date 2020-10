Montenero/ Commemorazione dei defunti, l’Invito del sindaco al rispetto delle norme anti-covid

“Si informa la cittadinanza che in vista dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il cimitero comunale resterà aperto dalle ore 7 alle ore 16. A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, si invita a non concentrare le visite nella sola giornata di domenica, ma di diluirle nel corso di questi giorni”.

“Nonostante l’emergenza sanitaria in corso – dichiara il sindaco Simona Contucci – abbiamo voluto salvaguardare la possibilità di recarsi al cimitero comunale per commemorare i propri defunti, ferme restando eventuali nuove disposizioni governative, o eventuali recrudescenze dei contagi locali.



In ogni caso, data l’estrema delicatezza del momento che stiamo vivendo, chiedo la collaborazione di tutti affinché vengano strettamente osservate le prescrizioni anti-Covid, in special modo l’uso della mascherina che deve coprire naso e bocca; nel corso della visita ai defunti, inoltre, si chiede di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone non conviventi, evitando gli assembramenti; allo stesso modo si ricorda di evitare gli abbracci e le strette di mano, oltre a non disperdere le mascherine nell’ambiente, provvedendo a gettarle negli appositi contenitori che saranno presenti agli ingressi del cimitero.



Abbiamo inoltre adottato ogni possibile misura che potesse risultare utile ai visitatori, come l’apposizione della cartellonistica che reca le prescrizioni necessarie al contrasto e al contenimento del Coronavirus e la presenza, agli ingressi e all’interno del cimitero nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, dei volontari di alcune associazioni locali, per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole suddette e per offrire il gel disinfettante per le mani. Nell’area esterna al cimitero sarà presente anche la Polizia Locale, per la consueta opera di gestione del traffico.



Voglio ringraziare tutti gli amministratori comunali che si sono impegnati per organizzare al meglio lo svolgimento di queste giornate e, nello specifico, l’assessore Loredana Dragani e la consigliera Cabiria Calgione per aver coordinato i volontari delle associazioni locali, la consigliera Fiorenza Del Borrello per il coordinamento e la gestione degli aspetti legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti e il consigliere Antonio Potalivo per aver coordinato le operazioni di pulizia e di gestione del verde nell’area cimiteriale.

Sono certa – conclude Contucci – che con il buonsenso e la prudenza di tutti i nostri concittadini, sapremo vivere senza particolari problemi questo momento così intimo e sacro”.