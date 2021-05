L’Istituto Alfano di Termoli alle Olimpiadi della Matematica 2020-2021

Nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia, anche quest’anno l’Istituto “Alfano da Termoli” ha partecipato alle Olimpiadi della Matematica: l’impegno che contraddistingue i nostri studenti li porta a raggiungere sempre ottimi risultati, grazie alle attività di potenziamento proposte dalla nostra scuola ed al coordinamento, in fase di preparazione e durante le gare, del prof. Antonio Colecchia, in collaborazione con la prof.ssa Barbara Catelli e con gli altri docenti di matematica.

Dopo la fase locale dei Giochi di Archimede, su circa 50 studenti partecipanti, 6 si sono classificati alla Fase regionale: Antonio Licursi, Audrey Marino e Daniele Casaburi, per il biennio; Zenone D’Ascenzo, Francesco Leccese e Antonio Maione, per il triennio, tutti tra i primi 9 a livello regionale, con Francesco Leccese risultato primo nel Molise.

Il 6 maggio avremo l’onore di essere una delle sedi in cui si svolgerà la Finale Nazionale, a cui parteciperanno i due “Mathatleti” molisani: Francesco Leccese e Giovanni Antonio Lucarelli, con la supervisione del dott. Luigi Corvacchiola, in rappresentanza dell’Unione Matematica Italiana.

Attendiamo di scendere in campo anche con le nostre due squadre, femminile e mista, entrambe classificatesi per la fase nazionale della Gara a Squadre di Matematica: appuntamento il 7 maggio con la Semifinale della Gara a Squadre di Matematica “Mista”, per la quale facciamo un “in bocca al lupo” ai nostri Matteo Caruso, Zenone D’Ascenzo, Marianna D’Inzeo, Francesco Leccese, Antonio Maione, Audrey Marino, Alessandro Tagliafierro. La gara della squadra femminile, invece, si terrà il prossimo 13 maggio: facciamo da ora il tifo per le nostre Cristina Annese, Marianna D’Inzeo, Maria Carmen D’Urbano, Audrey Marino, Adriana Quiese, Francesca Ricci e Rosamaria Terzano.

4 studenti dell’Alfano si sono classificati anche per la Semifinale del Kangourou della Matematica, che si svolgerà il prossimo 21 maggio: Maria Carmen D’Urbano, Francesco Leccese, Antonio Maione, Alessandro Tagliafierro, tutti frequentanti l’ultimo anno, ormai prossimi all’esame di Stato e già indirizzati a brillanti studi universitari. A loro ed ai loro insegnanti di matematica, che li hanno seguiti, preparati, sostenuti e incoraggiati a partecipare alle varie competizioni, vanno ancora una volta i complimenti e i migliori auguri da parte della Dirigente Scolastica Concetta Rita Niro e di tutta la scuola.