Fca Ducato, il 27 aprile riapre lo stabilimento Sevel, coinvolti 5 mila lavoratori

Riapre lunedì 27 aprile la Sevel, lo stabilimento abruzzese di Fiat Chrysler dove si producono i Ducato. La strada percorsa è quella della comunicazione al prefetto, come previsto per aziende appartenenti a settori strategici.

La macchina produttiva di Fca si rimette in marcia e il riavvio delle linee dello stabilimento di Atessa coinvolge anche stampaggio e lavorazioni a Mirafiori, dove si realizzano le preserie della Fiat 500 elettrica, Melfi, Termoli e Pomigliano, oltre a una parte dell’area logistica di Nola. Si tratta del primo passaggio operativo che segue l’accordo per il Protocollo di sicurezza da applicare negli stabilimenti del Gruppo in Italia, sottoscritto dai sindacati metalmeccanici meno di due settimane fa.

Fondamentale in questa fase, come previsto dagli stessi accordi tra Fca e sindacati, la formazione sulle nuove procedure di sicurezza. «Abbiamo chiesto all’azienda – affermano i Sindacati– di effettuare subito gli incontri preparatori e di verifica per la corretta applicazione delle linee guida sulla sicurezza concordate il 9 aprile»