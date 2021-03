Debate: ancora un’importante affermazione a livello nazionale per l’Alfano di Termoli

Ottimi risultati per gli alunni dell’IISS Alfano nelle competizioni nazionali di Debate, disciplina nella quale la scuola termolese si sta affermando in questi ultimi anni ai vertici assoluti del movimento italiano.

La squadra “Confuto ergo sum”, formata dagli alunni Simona Angelucci (4B LC), Giulia D’Angelo (3A LC), Francesco Grisolia (3A LC), Renzo Iantomasi (3A LC) e Alessia Cesari (1B LC), accompagnati dal prof. Mario Mascilongo, ha vinto il torneo nazionale “Debate…. Che Impresa!”, promosso da Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e Università Cattaneo – LIUC, che ha visto la partecipazione di 10 squadre provenienti da Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise e Piemonte.

Il torneo si è svolto a partire da lunedì 22 marzo, e si è concluso oggi, sabato 27 marzo, con la disputa della semifinale e della finale.La squadra dell’Alfano, formata da studenti che si sono avviati per la prima volta quest’anno alla metodologia innovativa del debate, ha superato in semifinale una squadra della Basilicata ed in finale una squadra della Campania.