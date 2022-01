Campomarino/spaccio di stupefacenti, un 18enne arrestato e un coetaneo denunciato

Un altro duro colpo è stato inferto dai Carabinieri della Compagnia di Termoli alle

attività di spaccio di sostanze stupefacenti, sempre più fiorenti lungo la fascia costiera

del basso Molise.



Nel corso di un servizio perlustrativo svolto a Campomarino (CB) in orario serale,

infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termoli (CB) hanno tratto in

arresto in flagranza di reato un 18enne censurato del luogo e deferito in stato di libertà

un coetaneo del posto.



Nella circostanza gli operanti fermavano in quel centro un’autovettura con a bordo i

due giovani che però, all’atto del controllo, palesavano agitazione.



Pertanto si procedeva a sottoporre gli stessi ed il veicolo a perquisizione d’iniziativa,

rinvenendo solo addosso al 18enne censurato una busta in materiale plastico

termosaldata contenente grammi 57,00 di Cocaina, nonché euro 170,00 in banconote

di vari tagli, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.



Quanto complessivamente rinvenuto nel corso della suddetta operazione di polizia

veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa delle ulteriori analisi di

laboratorio e del successivo deposito presso il competente ufficio corpi di reato.

Il giovane censurato trovato in possesso dello stupefacente e del denaro, appurate le

sue oggettive responsabilità in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, veniva

pertanto tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione per ivi permanere, in

regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Larino (CB). Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del

Tribunale di Larino, nel convalidare l’arresto operato dalla P.G., irrogava al giovane la

misura cautelare dell’obbligo di dimora.



A carico del coetaneo in compagnia dello stesso, invece, scattava l’immediata denuncia

in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB), per

concorso nella medesima fattispecie illecita.

L’attività in questione segue tra l’altro ad altre t

re operazioni in materia di stupefacenti

svolte sempre dell’Arma di Termoli verso la fine dell’anno appena trascorso, che

avevano permesso di trarre in arresto altre 4 persone, deferirne altrettante in stato di

libertà competente Autorità Giudiziaria e segnalarne amministrativamente 4 alla

Prefettura di Campobasso quali assuntrici, sequestrando inoltre quantitativi anche

rilevanti di diverse sostanze stupefacenti, tra Cocaina, Hashish e Marijuana.