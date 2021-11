A Termoli la Giornata Ecologica per la raccolta di piccoli Raee

Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, la Rieco Sud, in

collaborazione con il settore Ambiente del comune di Termoli, ha organizzato

una Giornata Ecologica per la raccolta di piccoli Raee (rifiuti da

apparecchiature elettriche ed elettroniche) che si terrà sabato 27 novembre

in Piazza del Papa, dalle ore 8 alle ore 12 del mattino.



Tutti i cittadini residenti a Termoli potranno disfarsi dei piccoli Raee, come

aspirapolvere, phon per capelli, piastre elettriche, pc, fornetti, tostapane ecc.,

portandoli direttamente a piazza del Papa, dove un operatore dedicato

provvederà a prenderli in custodia e a trasportarli in sicurezza nei container

del Centro di Raccolta.



Il progetto, in continuità con le altre attività di comunicazione già messe in

atto da Rieco Sud, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cittadini

rispetto al mondo dei Raee, trasmettendo il messaggio che la raccolta

differenziata di questo tipo di rifiuto è un gesto necessario per migliorare la

sostenibilità ambientale e la qualità ecologica della città.



L’Assessore all’Ambiente Rita Colaci dichiara: “Abbiamo deciso di unire le forze

per rendere più decorosa la nostra città dandoci da fare su diversi fronti. Nello

specifico, questa giornata ecologica nasce con l’obiettivo di informare e

sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei Raee, sul valore dei

materiali in essi contenuti e dunque sulla potenzialità ambientale del loro

riciclo.

Promuovere la raccolta differenziata dei Raee significa motivare

comportamenti virtuosi che prevengano il loro abbandono o l’errato

conferimento nel secco residuo”.