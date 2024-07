Volley/ EnergyTime Spike Devils, l’esordio nell’A3 Credem Banca in Basilicata a Lagonegro

Esordio il 13 ottobre in Basilicata a Lagonegro in casa dei lucani dell’ex trainer della Fenice Isernia Pino Lorizio. Prima in casa il 19 con Lecce. Poi ancora Puglia con trasferta a Castellana Grotte, la sfida – coi dolci ricordi della semifinale di Coppa Italia e dell’ultimo atto dei playoff promozione – in casa con Reggio Calabria. Il match a Gioia del Colle, il riposo alla sesta giornata e ancora i siciliani del Modica in casa, Sorrento fuori, due match interni con Ortona e Sabaudia e Napoli in esterna il 22 dicembre in un periodo natalizio che vedrà anche il match interno di Santo Stefano (il 26), la trasferta del 29 a Lecce ed il confronto interno del 4 gennaio con Castellana Grotte. Il tutto senza soluzione di continuità con la chiusura della regular season fissata al 9 marzo (un giorno prima per i rossoblù che giocheranno i loro confronti interni al sabato alle ore 18 nello scenario del PalaVazzieri).

Nell’occasione della cerimonia della Lega Pallavolo Serie A ospitata a Bologna e che ha visto anche i diavoletti (rappresentati dal patron Marco Pulitano e dal direttore generale Gennaro Niro) premiati per il salto in A3, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso hanno conosciuto quello che sarà il loro percorso in campionato.

«Senz’altro l’avvio è intricato, ma lo sarebbe stato in ogni modo – argomenta il trainer rossoblù Mariano Maniscalco – perché siamo una matricola. Ma, del resto, in un torneo come questo non ci sono gare facili. Sappiamo di dover partire da zero con una squadra con tanti volti nuovi in cui sarà necessario amalgamare il gruppo. Dovremo dare tutti quel qualcosa in più ed ora starà a me verificare anche il contesto e capire le qualità dei singoli competitor. Visti i nomi, ogni team ha delle belle peculiarità, pertanto sarà fondamentale entrare subito nel mood dell’A3».

Sulle tre gare nella sosta natalizia «in serie B si sfruttava quella pausa per del lavoro specifico, qui dovremo andare in continuità e ci sta di adattarsi alle formule, lavorando senza se e senza ma e sapendo poi che, in prospettiva, potremmo ritrovarci con partite a stretto giro nella certezza che non ci saranno partite di peso ed altre più ‘leggere’, ma occorrerà, in un torneo equilibrato, dare sempre il massimo e gestire al meglio le situazioni, sia i momenti positivi che quelli negativi cioè per raggiungere il prima possibile la salvezza, che passerà necessariamente per un piazzamento playoff cercando di evitare le forche caudine dei playout».

«Tutti – chiosa – club, staff e città dovremo marciare congiuntamente adattandoci ad un contesto che, ad esempio, sul campo ci vedrà avere l’opportunità di uno strumento come il video check da usare sapientemente».

Non solo campionato – In occasione della kermesse bolognese, tra l’altro, sono state fissate anche le date di Coppa Italia e SuperCoppa. Sul primo fronte le prime quattro dei due gironi al termine del girone di andata si confronteranno nei quarti previsti l’8 gennaio. Due le ipotesi per le qualificate: 22 e 23 febbraio in caso di Final Four, 29 gennaio semifinale e 23 febbraio finale diversamente.

La Supercoppa, invece, è fissata per il 30 marzo.

