Torball, l’Asd Olimpic Paideia Sporting domina la classifica provvisoria

Impegno, passione e tenacia hanno contraddistinto le prestazioni dei ragazzi della Asd Olimpic Paideia Sporting che, nel fine settimana appena trascorso, sono stati impegnati a L’Aquila nella 1^ e 2^ giornata di Campionato di serie B. Negli impianti del Centro sportivo universitario abruzzese i molisani sono stati coinvolti in 8 partite, tra andata e ritorno, sfidando Asd L’Aquilone, Tigers Paralympic Sport, Gsd Uic Fucà Enna e Asd Pol. Olympia.

Gli atleti Tiziano Marinelli, Giuseppe Celli ed Enzo Iafrancesco hanno portato a casa, complessivamente, 4 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta, conquistando la vetta della classificata con 17 punti. Sulla pagina facebook della Fispic la diretta delle partite. Tra i tifosi non è mancata la presidente del Cip Molise, Donatella Perrella, che ha seguito con attenzione gli incontri che si sono svolti nell’assoluto rispetto delle normative previste per evitare la diffusione del coronavirus.

“Il nostro lavoro è stato premiato – ha commentato il tecnico Mariella Procaccini – L’obiettivo resta quello di salire in serie A. Intanto, continuiamo con i dovuti allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti del 20 e 21 marzo. L’invito è di avvicinarsi al Torball o anche di riaffacciarsi, le nostre porte sono sempre aperte”.