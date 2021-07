Tokyo 2020/La molisana Maria Centracchio medaglia di bronzo nello Judo. Messaggi di congratulazioni

L’azzurra Maria Centracchio vince la medaglia di bronzo torneo olimpico di judo, categoria -63 kg: nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto l’olandese Juul Franssen.

Di Isernia, 27 anni a settembre, Maria Centracchio una medaglia d’oro al collo l’ha già conquistata, nel 2019 e la judoka ha battuto la concorrenza al Grand Prix di Tel Aviv.

-Le congratulazioni dalla nostra Redazione informamolise.com

-“Un podio da sogno che premia meritatamente la nostra atleta – hanno dichiarato il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio e l’assessore allo sport Antonella Matticoli -. A nome dell’intera città e dell’amministrazione comunale, rivolgiamo le nostre vivissime congratulazioni a Centracchio, che per anni si è allenata e ha gareggiato nell’ottica di questo straordinario obiettivo. È un risultato storico innanzitutto per lei ma anche per Isernia e per il Molise. Abbiamo tutti seguito con forte emozione e spirito di partecipazione l’impresa di Maria – hanno aggiunto il sindaco e l’assessore -. Questa medaglia olimpica inorgoglisce gli Isernini, che esultano per un bronzo che vale oro”.In città si avverte una intensa gioia collettiva e già si pensa a come accogliere degnamente Maria Centracchio al suo rientro dal Giappone.

-Complimenti al talento e alla determinazione di Maria Centracchio.Una medaglia olimpica conquistata partendo da lontano che l’atleta isernina ha costruito, passo dopo passo, con il suo lavoro e con il suo impegno personale, animata da una passione che spesso, nello sport come nella vita, fa la differenza. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

«La molisana Maria Centracchio, poco fa, ha conquistato ai Giochi olimpici Tokyo 2020 la medaglia di bronzo nel judo, categoria -63 kg. Una grandissima soddisfazione per lei, per l’Italia e per il nostro Molise. Complimenti a Maria e a tutto lo staff per il prestigioso risultato».Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a seguito della medaglia di bronzo conquistata dalla judoka molisana, Maria Centracchio.