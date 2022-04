Termoli Calcio promosso in Serie D. Il comune illuminato di giallo – rosso

Con due giornate di anticipo il Termoli Calcio 1920 ha conquistato la matematica promozione in Serie D al termine del campionato di Eccellenza molisana condotto sempre al comando della classifica.



Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale tutta esprimono le più sentite

congratulazioni al presidente della società Flaviano Montaquila, al direttore generale

Clemente Santonastaso, all’allenatore Raffaele Esposito, alla squadra e a tutto lo staff del

Termoli Calcio 1920 che dopo sette anni è riuscito a tornare nel calcio che conta dando

così lustro a tutta la città.



Per festeggiare la promozione del Termoli Calcio 1920 in Serie D, l’amministrazione

comunale, da ieri sera, ha deciso di illuminare con i colori sociali della squadra, il giallo e il

rosso, la sede del Comune di Via Sannitica.



Il Comune resterà illuminato di giallorosso tutte le sere fino a sabato 7 maggio quando è

prevista l’ultima partita casalinga del Termoli Calcio 1920 allo stadio “Gino Cannarsa”.

Dopo la partita, l’amministrazione comunale ha organizzato un momento celebrativo per

festeggiare la promozione in Serie D in Piazza Sant’Antonio.