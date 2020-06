Sporting Campobasso: è Andrea Pietrunti il nuovo tecnico rossoblù. “Sono qui per vincere”

Lo Sporting Campobasso annuncia il suo nuovo tecnico per la stagione agonistica 2020/2021 di serie C. A sedere sulla panchina rossoblù sarà Andrea Pietrunti, un nome che il mondo del futsal molisano conosce molto bene. Lo scorso anno vice allenatore dello Sporting Venafro in serie B, Pietrunti vanta importanti esperienze nei settori giovanili under 19 e under 21, nel corso della sua carriera anche il ruolo di allenatore in seconda nella Chaminade, sempre in serie B. Adesso per mister Pietrunti arriva una nuova sfida alla guida di una squadra ambiziosa, in un club che ha voglia di alzare sempre di più l’asticella dei propri traguardi.

“Non potevo rifiutare questa proposta – spiega Pietrunti a margine dell’accordo – da sempre tutta la società mi ha mostrato fiducia. Crea grande soddisfazione essere chiamati a guidare la squadra della propria città, soprattutto sapendo di avere al mio fianco persone che intendono lo sport come lo intendo io, con spirito di competizione e abnegazione ma anche di divertimento e sana aggregazione. Gioco in casa in tutti i sensi – continua Pietrunti – ma come detto anche alla società voglio essere trattato come una persona competente esterna, con il peso della responsabilità e del risultato”. Il nuovo trainer rossoblù metterà sul campo tutta la propria esperienza, avendo vissuto il Futsal da protagonista per oltre 15 anni. “Cercherò di trasmettere alla squadra gli stessi miei stimoli, che mi portano a voler sempre ben figurare su tutti i campi. Metterò in pratica quello che negli anni ho imparato e appreso anche da altri allenatori. Voglio portare in campo il mio carattere combattivo e aggressivo sotto l’aspetto agonistico. Sarà il mio primo anno da allenatore in prima, di stimoli ne avrò molti e non vedo l’ora di poter gestire il mio team insieme al mio staff tecnico. Quello che voglio insegnare ai miei ragazzi – spiega il neo mister rossoblù – è il mio credo calcistico, quello di dare tanta intensità in allenamento come in partita, sempre con la stessa cattiveria agonistica”. Gli obiettivi per la prossima stagione, intanto, sono ben chiari e mister Pietrunti non ha nessun’intenzione di nasconderli. “Sono qui per vincere – dichiara – puntiamo al primo posto in campionato e a far rimanere a casa la Coppa Italia, vinta con merito lo scorso anno da mister Giarrusso e i ragazzi. Stiamo lavorando per costruire una stagione formidabile, per questo sono già a lavoro per rinforzare la rosa e renderla ancora più competitiva e capace di dettare legge su tutti i campi”. Infine un’ultima considerazione sulla sua passata stagione sulla panchina bianconera dello Sporting Venafro. “L’esperienza con mister Matticoli – chiosa Pietrunti – è stata un’esperienza fondamentale sia a livello sportivo che umano. Spero un domani di continuare una collaborazione con lui. Un ringraziamento va anche a tutto lo staff tecnico, un gruppo di professionisti eccezionali che mi hanno reso orgoglioso di lavorare con loro. Infine un grazie va anche alla società dello Sporting Venafro che mi ha dato la possibilità di affrontare il campionato nazionale di Serie B”.