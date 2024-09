Slalom Città di Campobasso, Donato Catano pronto a dire la sua: “Una gara bellissima”

Donato Catano, su A112 scalda i motori in vista dello slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini in programma i prossimi 21 e 22 settembre. Il pilota campobassano, reduce dall’ottimo terzo posto a Monte Sant’Angelo, non nasconde un pizzico di emozione e una grande voglia di lottare con i big per qualcosa di importante in quella che sarà l’ultima prova del campionato italiano a coefficiente 1.

“Sarà una gara bellissima – rimarca – esserci è sempre un piacere e un onore. Avere in regione una gara titolata è qualcosa di straordinario. Ormai da tanti anni il Memorial Gianluca Battistini riveste un’importanza fondamentale per appassionati e addetti ai lavori e quest’anno spegne le trentuno candeline”.

Un traguardo per nulla scontato visti i tempi che si vivono.

“Un grande merito va riconosciuto all’Aci Molise, ente organizzatore, che da sempre, con grande passione, sacrificio e investimenti non solo economici, dà seguito ad una kermesse di assoluto valore – sottolinea ancora il driver del capoluogo – avere la fortuna e l’opportunità di vivere una due giorni di grande livello deve essere motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti. Dal punto di vista personale sono felice di poter correre, con l’auspicio di riuscire a portare a casa un buon risultato”.

La competizione si preannuncia tirata ed equilibrata con tanti piloti in grado di lottare per il successo finale.

“Sarà una bellissima battaglia sportiva con lo spettacolo e le emozioni assicurate fin dalla manche di ricognizione – interviene ancora Catano – ad accrescere l’importanza di questa gara c’è il fatto che sarà valida come ultimo appuntamento del primo girone e quindi a coefficiente 1”.

Dal punto di vista tecnico Catano ha avuto modo di mettere a punto la sua vettura in occasione del recente slalom di Monte Sant’Angelo, gara che lo ha visto salire sul terzo gradino del podio.

“Abbiamo messo a punto la vettura e i risultati sono stati ottimi – afferma soddisfatto – per questo voglio ringraziare la Giglio Racing Team dei fratelli Marco e Michele che cura la mia vettura. Ci presenteremo al via nelle migliori condizioni con l’obiettivo di divertirci prima di tutto e poi di ottenere un risultato positivo”.