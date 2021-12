Serie C/ Squalificati allenatori di Campobasso e Catanzaro per una giornata

Gli allenatori del Campobasso e del Catanzaro,Cudini e Vivarini , sono stati squalificati per un turno, dal Giudice Sportivo, Vivarini dovra’ pagare 500 euro di multa.

Le due formazioni saranno di scena sabato 11 Dicembre allo Stadio Selvapiana di Campobasso.La partita, sara’ molto importante per i lupi soprattutto dopo la sconfitta patita contro la Vibonese.

Infine,la gara Campobasso- Avellino in programma il 22 Dicembre si giochera’ alle 15.30 e non piu’ alle 21.00 , la partita sara’ trasmessa in diretta su Rai Sport a partire ovviamente dalle 15.30.

Arnaldo Angiolillo