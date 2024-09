Schillaci in ospedale, gli auguri dalla nostra redazione

Toto’ Schillaci, e’ ricoverato all’ ospedale di Palermo, le sue condizioni sono stabili. Schillaci , ha giocato nel Messina , nella Juventus e nell’ Inter concludendo la sua carriera in Giappone.

Sono arrivati gli auguri piu’ sinceri da tutto il mondo del calcio per questo campione che ricordiamo protagonista ai Mondiali del 1990 che si disputarono in Italia. Facciamo anche noi gli auguri a questo campione che a Marzo 2024 venne a Campobasso alla mostra sulla Nazionale a via Milano e con la sua simpatia conquisto’ tutti i presenti.

Arnaldo Angiolillo