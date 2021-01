Porto San Elpidio – Campobasso 0-2

Porto Sant’ Elpidio

Cavalieri, ravanelli, Aliffi, Palladini, Mercurio, Rosettani, Gusteri, Bordi, Spagna, marcattili, Quinzi.All Di Giacomo.



Campobasso Piga, Fabriani, Vanzan,Brenci , Sbardella, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori,Cogliati, Di Domenicantonio, Zammarchi.All Cudini.

Arbitro Picella di Roma 2.

Marcatori al 22 Candellori al 48 Di Domenicantonio.

Il Campobasso, vince ancora e si porta primo in classifica, la partita non ha avuto

storie con i lupi sempre in attacco e i padroni di casa hanno badato solo a non prendere moltigoal. Al 10, azione degli ospiti ma Candellori, tira fuori lo specchio della porta.

Al 22, Candellori,fa partire un tiro che batte Cavalieri e’ 1-0 per i lupi,i rossoblu attaccano alla ricerca del secondo goalal 30 cade in area Di Domenicantonio, ma l’arbitro

fa proseguire. Al 40, azione degli ospiti, tiro di Brenci, ma la sfera termina fuori. Finisce, cosi,il primo tempo con i lupi in vantaggio per 1-0.



Nel secondo tempo, ancora i rossoblu in attacco e al 48 Di Domenicantonio realizza il 2-0 in favore dei Molisani, la differenza tra le due squadre e’ notevole , al 60 ancora i rossoblu in attacco ma il portiere avversario blocca la sfera.Al 75 , ci prova Zammarchi ma la palla termina alta sopra la traversa, la partita e’ ormai finita con i lupi che si accontentano del risultato e i padroni di casacche non hanno la forza di imbastire azioni pericolose.



Finisce , cosi, la gara con la vittoria dei Molisani che mercoledi ospiteranno al Selvapiana il Rieti,sperando nella conquista di altri tre punti.

Arnaldo Angiolillo