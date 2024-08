Nuoto/ Hidro Sport con 10 alfieri a Roma

Non appena calerà il sipario sul nuoto tra le corsie della XXXIII° Olimpiade in corso a Parigi, che sta confermando quanto di magico stia profondendo il movimento azzurro soprattutto nei due ultimi lustri, si tornerà a vivere di grandi emozioni acquatiche nella piscina “più bella del mondo” del foro italico di Roma dove andranno in scienza i Campionati Italiani di categoria estivi. E la Hidro Sport sarà presente con un numero elevatissimo di atleti qualificati, ben 10, che confermano la bontà del lavoro tecnico svolto sul roster giallo-blu e che continua a mettere in luce talenti di navigata esperienza ma anche nuove leve che si fanno strada a suon di prestazioni significative.

Dal 5 al 9 Agosto andranno in scena le gare riservate alle categorie Juniores e Cadetti in cui la Hidro Sport si presenta con Giovanna Muccitto (2008, Juniores) che sarà impegnata nel massimo di gare che è possibile disputare per regolamento, cioè sei: 50,100 e 200 Dorso, 50 e 100 Farfalla, 50 Stile Libero e darà man forte alle due staffette di categoria che sono riuscite a conquistarsi posizioni di prestigio nel ranking nazionale che hanno permesso, dunque, di essere presenti qui con la 4×100 SL e la 4×100 mista. Sara Colalillo (2008, Juniores) disputerà i 50, 100 e 200 Dorso e le staffette sopracitate; Ester Spedalieri (2008, Juniores) affronterà le prove individuali dei 100 e 200 rana e sarà presente appunto nella frazione a rana della staffetta mista; Alice Lomastro (2009, Juniores) sarà presente in entrambe le staffette; Miriam Di Ridolfo (2009, Juniores) disputerà quella a stile libero.

Nel settore maschile i colori giallo-blu saranno difesi da Antonio Pio Iacovelli (2005, Cadetti) che si presenterà sui blocchi di partenza dei 100 e 200 farfalla e da Ermanno Tedeschi (2005, Cadetti) che disputerà i 50 stile libero. In dubbio invece la presenza in gara di Daniel Agostini (2006, Juniores) che si è guadagnato la qualificazione sui 100 dorso. Dal 10 al 12 Agosto sarà il turno di gare nazionali riservato alla categoria Ragazzi e Seniores ed anche qui la Hidro Sport vanterà la sua rappresentanza grazie alle qualificazioni ottenute da Michele Pio Gasbarrino (2008, Ragazzi) che ha ottenuto il “pass” nei 50 SL e nei 100 e 200 Farfalla dove troverà il suo compagno di allenamenti Emanuele Palmieri (2008, Ragazzi) appunto qualificato a sua volta nei 100 e 200 Farfalla.

Grande soddisfazione espressa in casa Hidro Sport per questa ennesima conferma di crescita qualitativa e quantitativa, ma anche tanta concentrazione per riconfermarsi ai massimi livelli in ambito nazionale in vasca lunga dopo i prestigiosi successi della stagione indoor.