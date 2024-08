Nuoto/ H2O Sport da applausi ai tricolori di Roma

Campionati Italiani estivi di Categoria da applausi per l’H2O Sport del presidente Massimo Tucci che è tornata a casa da Roma, sede della manifestazione, con un ottimo bottino centrando una finale juniores, una finale giovani e due finali B con la categoria ragazzi. Un risultato che premia l’ottimo lavoro degli allenatori: Michele Mucci, Paolo Di Lullo e Giorgio Petrella.

Sofia Silvaroli, classe 2008 ha stabilito il nuovo record regionale assoluto nei 100 rana in vasca da 50 metri, con un tempo di 1’12″99, superando il precedente record di 1’13″47 detenuto da Federica Caruso dal 2019. Sofia si è classificata al 12° posto tra le juniores. Una performance di assoluto rilievo per la giovane atleta biancorossa cresciuta negli anni con prestazioni di grandissima rilevanza a livello regionale e nazionale. Silvaroli si è poi ripetuta con un grande 200 rana dove ha migliorato significativamente il suo stesso record regionale assoluto con un tempo di 2’36″23. Questo risultato le ha permesso di qualificarsi per la finale nella categoria juniores, dove si è classificata al settimo posto. Applausi a scena aperta anche per Lorena Visan (2010) che ha centrato la finale B della categoria ragazze dove ha ottenuto il sedicesimo posto sulla distanza dei 100 farfalla, con un riscontro cronometrico di 1’05″22. Un risultato che dimostra tutto il suo talento. Inoltre ha gareggiato nei 100 dorso e 50 stile libero. Nicole Santorelli, classe 2010, si è distinta nei 100 dorso, conquistando il 4° posto nella finale B con un tempo di 1’08″09.

Questo risultato non solo le ha permesso di migliorare la sua prestazione mattutina, ma ha anche segnato il suo record personale. Nella competizione tricolore la portacolori della società molisana ha gareggiato nei 200 dorso con un buon riscontro. Ilario Menna, anche lui del 2010, ha centrato la finale giovani nei 200 rana con il crono di 2’31”92, segnando la sua miglior prestazione e classificandosi al nono posto. Lavoro, passione e sacrificio lo hanno portato ad un grande riscontro in vasca che ne conferma le grandi qualità non solo tecniche. L’atleta dell’H2O Sport inoltre ha gareggiato centrando il personale nei 100 stile con 56”33 e nei 200 stile libero. Conferme importanti sono arrivate per Lorenzo Aiello (2010) nei 100 stile libero con 56”75 e sui 100 farfalla chiusi in 1’00”82., Umberto Antonio Zitti (2010) ha stabilito il personale nei 50 stile libero con 25”57 mentre Luca Angelilli (2002) nei 100 rana 18 posto con 1’04”73. Alessia Angelicola (2008) è stata impegnata nei 50, 100 e 200 stile libero mostrando buone qualità in vasca mentre Sofia Cavina, anche lei classe 2008, si è confermata nei 50 stile con 28”01.

Si conclude quindi la stagione agonistica dell’H2O Sport in questo 25mo di attività e il Presidente Tucci visibilmente soddisfatto traccia un bilancio di questa stagione : “Non potremmo essere più felici di così. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, ottenendo risultati di prestigio a livello nazionale non solo nel nuoto, ma anche in tutte le altre discipline: dal nuoto per salvamento al nuoto artistico, dal nuoto in acque libere ai master. Sono davvero orgoglioso di rappresentare questo magnifico team e mi congratulo con tutti i tecnici e gli atleti che hanno contribuito al raggiungimento di questi successi. Un sentito ringraziamento va anche ai genitori dei nostri ragazzi, che ci supportano quotidianamente, e a tutti i dirigenti dell’H2O Sport.”