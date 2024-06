Nuoto/ H2O Sport, a Termoli pioggia di medaglie nella finale della Molise Swim Cup

Arrivano grandi soddisfazioni per l’H2O Sport del presidente Massimo Tucci nella finale della Molise Swim Cup riservata agli Esordienti. Gli atleti del sodalizio biancorosso hanno conquistato un invidiabile record di ben 61 medaglie individuali, 2 medaglie d’oro per la staffetta 4×50 mista e stile libero esordienti B e due argenti per gli esordienti A. Un risultato eccezionale che premia l’ottimo lavoro dei tecnici Luca Di Giacomo, Giorgio Petrella, Carmela Calista e Fabrizio Cinquina. Ecco nel dettaglio i risultati:

Esordienti A femmine – Asia Amore conquista quattro medaglie: l’oro nei 100 farfalla con 1’17”00 e il bronzo nei 100 stile libero (1’09”50), 100 dorso coperti in 1’25”70 e 200 misti chiusi in 2’55”40. Nichole Di Lena non ha rivali nei 200 farfalla completati in 3’18”30. Fa ottime cose Solidea Tranquillo, medaglia d’argento nei 100 (1’28”10) e 200 rana (3’10”50). Per lei arriva anche il bronzo nei 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 2’36”50. In evidenza si mette anche la compagna di squadra Giulia Matacchione salita sul secondo gradino del podio nei 100 (1’21”30) e nei 200 dorso nei quali ha fatto registrare il tempo di 2’56”20. Bronzo in bacheca per Emma De Felice nei 100 (1’33”10) e 200 rana chiusi in3’16”10. Tanti consensi anche per Sofia Sciulli bronzo sulla distanza dei 100 farfalla chiusi in 1’26”00. Sono di bronzo i 400 stile libero di Andrea Pipirigeanu con il crono di 5’39”30.

Esordienti A maschi – Julian Di Giacomo non ha rivali nei 100 farfalla coperti in 1’14”70 e nei 100 stile libero dove ferma i cronometri a 1’07”30. Si è messo in bella evidenza anche Vittorio Cianciullo, secondo nei 400 stile libero con 5’06”00 e nei 100 (1’17”00) e 200 dorso dove fa registrare il tempo di2’43”20. Per lui c’è anche il bronzo nei 200 stile libero con 2’22”80.

Ivan Rinaldi porta a casa l’argento nei 100 rana (1’22”60) e 200 rana 2’57”60 oltre che nei 200 misti con 2’40”90. Per lui c’è anche il terzo gradino del podio nei 200 dorso (2’47”10).

Piermario Paolantonio chiude sul terzo gradino del podio i 400 stile libero (5’17”90) e i 100 (1’25”80) e 200 rana (3’00”60). Stesso piazzamento nei 200 misti con 2’44”30. Da segnalare anche il bronzo centrato da Sebastiano Iasci nei 100 stile libero con il riscontro di 1’08”20. Alla grande si sono comportate anche le staffette con il doppio argento conquistato dalla 4×100 stile libero con Vittorio Cianciullo, Julian Di Giacomo, Asia Amore e Sabrina Gabrielli. (4’35”70) e per la 4×100 mista con Vittorio Cianciullo, Ivan Rinaldi, Asia Amore e Andrea Pipirigeanu. (5’11”40). Giulia Metta chiude ai piedi del podio i 400 stile libero, Giorgia Mariano nei 200 rana e 100 stile libero, Noemi Vigilante nei 100 rana, Jacopo Bosco nei 100 e 200 rana e 400 stile libero.

Esordienti B femmine – Nicole Verretti centra l’oro nei 100 (1’39”50) e 200 rana 3’35”20 oltre che nei 100 dorso con il crono di 1’45”30. Per lei arriva anche l’argento nei 100 stile libero completati in 1’23”20. Federica Marchetta è d’oro nei 200 stile libero (3’16”40) e d’argento nei 100 (1’45”30) e 200 dorso 3’34”30. Riesce poi a salire sul terzo gradino del podi nei 100 stile libero 1’29”80 e nei 100 rana (1’51”40)

Chole Ciarrocchi chiude al secondo posto i 100 farfalla con 1’46”00 e i 200 rana con il riscontro di 3’53”60. Per lei c’è anche il bronzo nei 200 misti con 3’31”50. Naike Ferrara chiude al secondo posto i 200 stile libero con 3’18”80. Gaia Rinaldi e Martina Travaglini centrano rispettivamente l’argento nei 400 stile con 7’03”00 e il bronzo nei 50 farfalla con 45”40.

Esordienti B maschi – Alessio Cianciullo è padrone dei 100 (1’11”90) e 200 stile libero 2’36”10 e sale sul secondo gradino del podio nei 100 rana (1’32”80) e 200 misti conclusi con il tempo di 2’59”40. Seconda piazza per Manuel Sciaretta nei 100 farfalla (1’22”40) e terza nei 400 stile libero nei quali stampa un buon 6’03”10 oltre che nei 50 farfalla 39”40. Medaglia di bronzo al collo anche per Lorenzo Luigi Caruso nei 100 farfalla completati con il tempo di 1’38”40. Applausi per Francesco Gianfagna primonei 50 farfalla con 35”80 e nei 200 rana coperti in 3’26”10. Per lui argento nei 100 rana (1’32”80) e 100 stile libero (1’15”20). Flavio Casolino è terzo nei 200 dorso con 3’23”30. Riesce a fare grandi cose anche Alfio Di Pietro, argento nei 50 farfalla 37”60 e 200 dorso (3’09”80). Per lui c’è anche il bronzo nei 100 dorso con il tempo di 1’24”70. Matteo Iasci sale sul secondo gradino del podio nei 200 rana completati in 3’42”40. Doppio oro per le staffette 4×50 mista con Alessio Cianciullo, Nicole Verretti, Federica Marchetta e Francesco Gianfagna (2’39”60) e 4×50 stile libero con in vasca Federica Marchetta, Nicole Verretti, Francesco Gianfagna, Alessio Cianciullo. (2’20”30).Ai piedi del podio si piazzano Beatrice Sbarra nei 100 dorso, Abigail Silano nei 100 rana, Matteo Iasci nei 400 stile libero.