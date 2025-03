Nuoto, Campionati Regionali di Categoria nel segno della Hidro Sport

L’onda della Hidro Sport si abbatte sulla piscina di Campodipietra, colorando di giallo-blu i Campionati

Regionali di Categoria Individuali andati in scena lo scorso weekend. Un successo straordinario per gli atleti

guidati dal lavoro instancabile dei tecnici Toni Oriente, Francesco Gatti, Alessandro Di Soccio e Cristiano

Hantjoglu; se l’anno scorso le medaglie erano state più di 80, l’edizione di quest’anno ha sfondato il muro

delle 100 medaglie per un totale di ben 115 piazzamenti sul podio! I 60 ori (51 individuali e 9 staffette), 32

argenti (29 individuali e 3 staffette) e 23 bronzi testimoniano ancora una volta la grande voglia e

determinazione a livello individuale e una straordinaria coesione di squadra.

In campo femminile non fa più notizia Giovanna Muccitto che mette al collo ben quattro ori, mettendo

tutte alle spalle nei 50 dorso (28’’73), dove conquista il pass per i Campionati italiani, nei 100 dorso

(1’01’’57), nei 100 farfalla (1’02’’86) e nei 100 stile libero (57’’15). Si conferma imbattibile sulle distanze più

lunghe dello stile libero Francesca Bellucci che sale sul gradino più alto del podio nei 400 in 4’10’’60, negli

800 in 9’44’’35 e nei 1500 in 18’29’’84, ed è di bronzo nei 200 in 2’19’’30. Quattro medaglie anche per Ester

Spedalieri che si conferma nella rana, conquistando i 50 (34’’32), i 100 (1’12’’46) e i 200 (2’38’’77); per lei

anche l’argento nei 200 misti in 2’31’’11. Sempre dalla rana arrivano altre tre medaglie d’oro grazie a Sofia

Orrino che fa suoi i 50 (32’’79), i 100 (1’11’’50) e i 200 (2’42’’02); per lei anche i 50 (28’’44) e i 100 stile

libero (1’03’’81). Ottimo risultato anche per Maria Fiardi che conquista i 200 (2’33’’49) e i 400 misti

(5’27’’55), e chiude al secondo posto sia nei 100 (1’18’’83) che nei 200 rana (2’49’’70). Lo stile libero premia

Beatrice Orrino che chiude prima sia i 50 (27’’12) che i 100 (59’’06), riuscendo a staccare il pass per i

Campionati italiani in entrambe le specialità. Argento nei 200 stile libero in 2’14’’35. Anche Alice Lomastro

protagonista nello stile libero, dove trionfa nei 100 (58’’65) e nei 200 (2’10’’38), chiudendo al secondo

posto nei 50 in 27’’77. Marta Ziccardi conquista un doppio oro nei 200 rana in 2’45’’77, tempo che le

permette di ottenere il pass per i Campionati italiani, e nei 100 rana in 1’16’’79, e nuota anche i 100 stile

libero (1’12’’09) e i 200 misti (2’47’’10). Gradino più alto del podio per Maria Ludovica Tremonte che chiude

i 200 misti in 2’33’’89, oltre a due argenti nei 50 (36’’26) e 100 rana (1’17’’61); per lei anche i 50 stile libero

in 30’’89. Quattro medaglie per Miriam Di Ridolfo che conquista l’oro nei 50 stile libero in 27’’39, l’argento

nei 50 farfalla in 31’’15 e nei 100 stile libero in 59’’01, e il bronzo nei 50 dorso in 31’’89. Giulia La Barbera è

d’oro nei 200 (2’17’’45) e d’argento nei 400 stile libero (4’16’’52), oltre alle gare dei 50 (30’’70) e dei 100

stile libero (1’03’’36). Sara Colalillo fa suoi i 200 dorso in 2’22’’69, conquistando anche tre bronzi nei 100

stile libero in 1’01’’32, e nei 50 (30’’48) e 100 dorso (1’06’’31). Due medaglie nella farfalla per Elena Oriente

che mette tutte dietro nei 200 in 2’35’’56 ed è terza nei 100 in 1’13’’45; per lei anche i 100 (1’13’’17) e i 200

stile libero (2’31’’44). Tripla medaglia d’argento per Martina Notardonato che chiude seconda i 100

(1’11’’68) e 200 farfalla (2’36’’01), e i 400 misti in 5’45’’10, oltre alla gara dei 100 dorso in 1’20’’06. Ancora

due argenti grazie a Sara Sabella nei 50 (34’’60) e nei 100 rana (1’17’’46), oltre alle gare dei 50 (29’’60) e dei

100 stile libero (1’04’’76). Eleonora Patierno conquista l’argento nei 200 stile libero in 2’14’’93, e tre bronzi

nei 50 (27’’83) e nei 100 stile libero (1’01’’65), e nei 50 farfalla in 31’’68. Due medaglie nel dorso per

Benedetta Agostini che è d’argento nei 100 in 1’14’’31 e di bronzo nei 200 in 2’46’’28. Stesse medaglie per

Chiara Oriente che chiude al secondo posto nei 400 misti in 5’21’’07 e al terzo nei 200 misti in 2’33’’17; per

lei anche i 100 stile libero (1’05’’09) e i 100 dorso (1’10’’25). Stile libero di bronzo per Alice Palladino che

chiude terza nei 400 (4’14’’73), negli 800 (10’08’’64) e nei 1500 (19’17’’02), oltre ai 200 stile libero nuotati

in 2’23’’50. Terzo posto anche per Chiara Ricci nei 400 stile libero (4’30’’93); per lei anche i 50 (30’’51), i 100

(1’05’’42) e i 200 stile libero (2’25’’36).

Tra i maschi straordinaria prestazione di Michele Gasbarrino che sbaraglia la concorrenza in quasi tutte le

specialità; sei medaglie d’oro a testimoniare un ottimo stato di forma. Tre ori arrivano dallo stile libero

dove chiude primo nei 50 (24’’37), 100 (54’’06) e 400 (3’43’’24); primo posto nei 100 rana in 1’05’’27 e nei

200 (2’11’’23) e 400 misti (4’39’’46). Ottimi risultati anche per Gabriele Ricci che sale per ben cinque volte

sul gradino più alto del podio; oro nei 50 (26’’42), 100 (59’’16) e 400 stile libero (3’56’’39), e nei 100

(1’04’’60) e 200 dorso (2’17’’11). Lo stile libero regala a Ermanno Tedeschi quattro medaglie, tre del

metallo più prezioso nei 100 (52’’52), 200 (1’53’’94) e 400 stile libero (3’35’’35), e un argento nei 50 stile

libero chiusi in 24’’55. Tre ori anche per Daniele La Barbera che mette tutti in fila nei 100 (1’11’’54) e 200

rana (2’35’’24), e nei 200 misti (2’26’’31); per lui anche i 100 stile libero in 1’04’’83. Francesco Marra

protagonista nello stile libero dove chiude primo nei 400 (3’44’’02) e negli 800 (8’53’’25), secondo nei 1500

(16’49’’14) e terzo nei 200 in 1’59’’81. Doppio oro per Alessandro Catelli nella rana, dove chiude i 50 in

30’’29 e i 100 in 1’05’’84, oltre alla gara dei 50 stile libero in 26’’17. Christian Giamberardino chiude al

primo posto sia i 100 rana (1’05’’66) che i 100 farfalla (57’’98); per lui anche i 50 stile libero in 26’’07. Tre

medaglie di colore diverso per Luciano Iannetta che vince l’oro nei 200 farfalla in 2’27’’93, l’argento nei 100

farfalla in 1’06’’68 e il bronzo nei 200 dorso in 2’28’’29, oltre alla gara dei 100 dorso chiusa in 1’09’’75. Tre

podi anche per Riccardo Muccitto che vince i 400 misti in 5’30’’43, è secondo nei 200 farfalla in 2’32’’56 e

terzo nei 100 farfalla in 1’07’’98; per lui anche i 100 stile libero nuotati in 1’03’’35. Triplo argento nella

farfalla per Emanuele Palmieri che chiude i 50 in 26’’25, i 100 in 57’’87 e i 200 in 2’13’’43, oltre alla gara dei

50 stile libero in 25’’82. Giuseppe Spedalieri conquista l’argento nei 400 misti (4’55’’90) e il bronzo nei 200

rana (2’33’’32) e nei 200 misti (2’21’’93); per lui anche i 100 dorso in 1’06’’58 e i 100 rana in 1’12’’92.

Francesco Fasciano chiude al secondo posto gli 800 stile libero (9’22’00) e al terzo posto i 1500 stile libero

(17’41’’38), oltre a nuotare i 100 (58’’73) e 200 stile libero (2’06’’61). Massimo Ferretti conquista l’argento

nei 50 stile libero in 25’’80 e gareggia nei 100 (56’’69) e 200 stile libero (2’06’’83), e nei 100 rana in 1’16’’53.

Secondo posto anche per Alfonso Orrino nei 200 stile libero in 2’13’’45, e gare dei 50 (28’’14) e 100 stile

libero (1’01’’81), e dei 200 dorso (2’34’’82). Doppio bronzo per Vladyslav Luigi Khamchuk nei 200 dorso

(2’21’’44) e nei 200 farfalla (2’27’’64); per lui anche gli 800 stile libero (9’38’’94), i 100 dorso (1’06’’26) e i

100 farfalla (1’06’’69). Terzo gradino del podio per Francesco Ziccardi negli 800 stile libero chiusi in 9’26’’05,

oltre alle gare dei 100 (58’’61), 200 (2’06’’42) e 1500 stile libero (17’56’’54).

Oltre le prove individuali, la Hidro Sport è stata protagonista anche nelle staffette con nove primi posti e tre

argenti. Nella categoria Ragazzi Femmine doppio oro grazie alla 4×100 stile libero con il tempo di 4’13’’89

grazie al quartetto Orrino Beatrice, Fiardi, Agostini e Palladino, e alla 4×100 misti con Agostini, Ziccardi,

Notardonato e Orrino Beatrice che vincono in 4’40’’03. Nella categoria Juniores Femmine salgono sul

gradino più alto del podio sia la 4×100 stile libero con Patierno, Bellucci, Tremonte e Orrino Sofia con il

tempo di 4’18’’86, sia la 4×100 misti con il quartetto Patierno, Orrino Sofia, Palladino e Di Ridolfo che

timbrano il crono di 4’33’’70. Nella categoria Cadetti Femmine oro per la 4×100 stile libero che vince in

4’08’’31 grazie a Lomastro, Muccitto, Colalillo e Di Ridolfo, e argento per la 4×100 misti che chiude in

4’16’21 con il quartetto Colalillo, Spedalieri, Muccitto e Lomastro. La categoria Cadetti Maschi si aggiudica

ben tre medaglie d’oro, vincendo la 4×100 stile libero con Tedeschi, Colalillo, Catelli e Orrino A. in 3’45’’50,

la 4×100 misti in 3’36’’72 con Gasbarrino, Catelli, Palmieri e Tedeschi, e la 4×200 stile libero in 7’55’’97

grazie al quartetto Tedeschi, Gasbarrino, Catelli e Marra. Nella categoria Ragazzi Maschi la 4×100 misti sale

sul gradino più alto del podio in 4’07’’45 grazie a Ricci, Spedalieri, Giamberardino e Marra; argento per la

4×100 stile libero che chiude in 3’48’’46 con il quartetto Ricci, Ferretti, Fasciano e Ziccardi. Per i Juniores

Maschi secondo posto in 3’42’’30 per la 4×100 stile libero grazie al quartetto Gasbarrino, Palmieri,

Giamberardino e Marra.

Di seguito gli altri convocati.

Isabella Muccino nuota i 50 (30’’59) e i 100 stile libero (1’08’’63), i 50 rana (39’’66) e i 100 rana (1’24’’72).

Francesca Di Lizio impegnata nei 50 (32’’23), 100 (1’11’’44) e 200 stile libero (2’37’’34), e nei 50 rana chiusi

in 41’’31. Camilla Palmieri gareggia nei 100 (1’04’’77) e 200 stile libero (2’24’’13), e nei 50 (38’’13) e 100

rana (1’24’’47). Stesse gare per Noemi Ruggiero che nuota i 100 (1’08’’81) e 200 stile libero (2’28’’28), i 50

(40’’99) e i 100 rana (1’29’’10). Stile libero per Jacopo Montazzoli che chiude i 50 in 27’’78, i 200 in 2’09’’87

e gli 800 in 9’10’’30. Mario Colalillo gareggia nei 100 stile libero in 56’’71 e Mattia Spensieri chiude i 200

stile libero in 2’20’’69.