Molise Swim Cup, l’H2O Sport strappa applausi con i suoi Esordienti

Grande prova per gli Esordienti dell’H2O Sport nella prima tappa della Molise Swim Cup.

Vediamo nel dettaglio come sono andati gli atleti biancorossi. Tra gli Esordienti A Viola Travaglini ha vinto i 200 rana in 3’27”20 ed è arrivata quarta nei 50 stile libero 33”80. Seconda piazza conquistata da Lorenzo Grasso nei 200 farfalla con 2’58”60 che chiude ai piedi del podio i 50 dorso (37”40). Nichole De Lena si mette al collo l’argento nei 400 stile libero (5’56”) e nei 50 dorso nuotati in 37”80. Hanno conquistato la medaglia di bronzo Alessio Cianciullo nei 200 rana (3’05”50) e nei 400 stile libero con il crono di 5’00”40; Francesco Gianfagna sui 50 farfalla coperti in 28”80; il compagno di squadra Manuel Sciaretta nei 200 farfalla 3’02” e Flavio Casolino sui 50 dorso coperti in 37”20.

Hanno centrato il quarto posto nei 50 farfalla Manuel Pietrangelo che ha nuotato in 29”10 e Gaia Vespasiano nei 50 dorso 41”20. Si sono piazzati nei primi otto Nicola Stampone, Naike Ferrara, Gaia Rinaldi, Benedetta Eliseo.

Medaglia di bronzo per la staffetta 4×100 stile libero femminile con Nichole De Lena, Viola Travaglini, Gioia Rinaldi e Vittoria Mariotti e per la 4×100 stile libero maschile con Francesco Gianfagna, Alessio Cianciullo, Lorenzo Grasso e Manuel Pietrangelo.

Tra gli Esordienti B Francesco Sabbia centra l’oro nei 200 rana con 3’49”30. Bene si è comportato Francesca Pietrangelo che ha portato a casa la medaglia d’argento nei 200 rana con il crono di 3’53”30 e un bronzo nei 50 farfalla completati in 41”80. Fa ottime cose anche Beatrice Sbarra, seconda nei 100 dorso con 1’37”10. Due quarti posti per la società biancorossa sono arrivati da Ginevra Tamburro nei 200 rana con il crono di 4’13”40 e da Emanuele Mastroiacovo nei 50 farfalla con 41”80. Si sono piazzati nei primi otto Carla Di Tullio, Alessandra Santorelli, Francesca Raga, Nathan Matteo, Massimo Manes, Francesco Masino Cirelli, Franco Pollutri.

Strappano applausi le staffette 4×50 femminile con Francesca Pietrangelo, Beatrice Sbarra, Aurora Riccioni e Ginevra Tamburro e maschile con in vasca Francesco Sabbia, Emanuele Mastroiacovo, Francesco Masino Cirelli e Franco Pollutri.