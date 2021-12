Molisana Magnolia di lotta e di governo: domato alla distanza il Moncalieri

I Un break di 22-0 a cavallo tra terzo e quarto periodo manda letteralmente in tilt il quintetto piemontese: tre rossoblù in doppia cifra Gli spunti di analisi di coach Mimmo Sabatelli: « Fretta nei primi due periodi, poi abbiamo fatto emergere la nostra identità»

AKRONOS LIBERTAS MONCALIERI 49 LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 72 (12-12, 30-27; 39-44)

MONCALIERI: Da Paixao 12 (3/4, 1/4), Landi (0/2 da 3), Miletic 3 (0/4, 1/4), Toffolo 3 (0/2, 0/1), Ruzickova 15 (6/13, 1/3); Reggiani 5 (2/7, 0/1), Katshitshi 8 (3/4), Giacomelli 3 (1/2), Delbalzo Gueye. Ne: Cordola, Jakpa e Cherubini. All.: Terzolo.

MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Trimboli 5 (1/3, 0/2) , Chagas 16 (1/6, 4/6), Parks 8 (3/9, 0/2), Premasunac 11 (4/6, 1/2), Gray 18 (7/12); Togliani (0/2), Nicolodi 8 (0/3, 1/1), Quiñonez 6 (3/6, 0/1), Del Sole (0/1). Ne: Amatori ed Egwoh. All.: Sabatelli. ARBITRI: Cheriscla (Lecco), Bettini (Ravenna) e Miniati (Firenze).

NOTE: espulso per proteste al 32’30” il coach di Moncalieri Terzolo. Tiri liberi: Moncalieri 10/16; Campobasso 16/22. Rimbalzi: Moncalieri 27 (Ruzickova 7); Campobasso 42 (Gr ay 10). Assist: Moncalieri 11 (Toffolo, Landi, Reggiani e Miletic 2); Campobasso 9 (Trimboli 4). Progressione punteggio: 5-5 (5’), 21-15 (15’), 35-37 (25’), 43-61 (35’). Massimo vantaggio: Moncalieri 8 (23-15); Campobass 25 (47-72).

Ancora una volta un break sostanzioso – stavolta di 22-0 – tra terzo e quarto periodo ed il PalaEinaudi si conferma terreno di conquista per La Molisana Magnolia Campobasso che, sul parquet di Moncalieri, riprende la propria marcia al termine di un match disputato con grande applicazione da tutto il gruppo rossoblù che, oltre alla doppia doppia di Gray, manda altri due elementi in doppia cifra, avendo anche quattordici punti dalla panchina.

FISICITÀ ESTREMA In un match in cui il verbo dominante è quello della fisicità e dell’applicazione delle difese, campobassane e piemontesi danno vita a scontri di notevole intensità con le rossoblù all’inseguimento delle proprie avversarie in avvio. Premasunace Chagas (dalla lunetta, dove le magnolie continuano a pagare un periodo alterno) provano a palesare un primo strappo per le rossoblù (5-8), poi è Gray con quattro punti in successione a siglare il massimo vantaggio dei #fioridacciaio ( 7-12) con Moncalieri che rientra sino alla parità con cui si chiude il quarto. PARZIALE A SFAVORE La brasiliana Da Paixao prova a dare il giusto abbrivio alle piemontesi in avvio di secondo periodo.

Le magnolie sanno però come rientrare, ma, successivamente, finiscono col perdersi in attacco e, a fronte delle soluzioni forzate, ma realizzate, dalle piemontesi subiscono un break di 8-0 (23-15), che potrebbe essere destabilizzante. Capitan Trimboli dalla lunetta fa partire la riscossa rossoblù coi cinque punti di Gray che riavvicinano le magnolie ad un possesso, margine che, però, le ‘lunette’ riescono a mantenere sino all’intervallo lungo (30-27), vedendo ripresi puntualmente dall ’efficacia delle lunghe campobassane i loro tentativi di strappo. CAMBIO DI ROTTA Così come in tante altre esibizioni dei #fioridacciaio, il terz o periodo è quello della ‘nuova linfa’ per le magnolie.

Chagas con una tripla lascia intendere che le rossoblù vogliono aumentare i giri del motore in attacco e anche la difesa serra ulteriormente le fila.

Parks e Gray provano ad ampliare il margine, ma le ‘lunette’ cercano una volta in più di mettere la testa avanti ( 39-37). Da quel momento, però, le rossoblù abbassano letteralmente la saracinesca davanti al proprio canestro – e con le due americane Gray e Parks ad incitare le compagne – sparigliano i conti con una tripla di Nicolodi e chiudono il quarto con un canestro di Quiñonez che vale il +5 (parziale aperto di 7-0) del 30’ (39-44