Mario Capuani è il vincitore della prima edizione della Campitello Matese Run in the Sky 2021

Domenica 18 luglio 2021, si è corsa la prima edizione della Campitello Matese Run in the Sky, un’edizione caratterizzata dal maltempo, ma soprattutto dalla passione e dalla voglia di rimettersi in gioco dei tanti runner accorsi ai nastri di partenza.

A quota 1500 metri e in condizioni meteo avverse, si sono presentati 70 atleti, giunti dal

Molise, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.

“Un successo, se pensiamo alle condizioni atmosferiche degli ultimi due giorni. Per fortuna abbiamo avuto una tregua durante l’arco della gara”, ha dichiarato Andrea Fontanella, presidente dell’Asd Stabiaequa Half Marathon al termine della gara, che ha, poi, aggiunto: “E’ stato bello vedere tanti atleti felici alla partenza e al traguardo. Alcuni atleti erano particolarmente commossi all’arrivo, sintomo che il ritorno alle corse è stato un momento importante per staccare dai brutti momenti che abbiamo vissuto”.

La gara è stata molto apprezzata per gli scenari spettacolari in cui si è corsa, per un percorso mai banale e sempre ricco di scorci. Basti pensare che i runner hanno goduto della compagnia di cavalli e mucche mentre correvano sul manto erboso del pianoro. Nel dopo gara, gli atleti e tutti i presenti hanno apprezzato la presenza degli stand sportivi della Be-Cycle e degli stands del Caciocavallo del Matese di San Massimo (CB) e della Fattoria Griot, Matese Officinale, Fermenti Liberi e Mieli del Matese di Bojano (CB).

La gara di 9,5 Km su percorso misto (campestre, strada, trail) è stata vinta da Mario Capuani dell’Atletica Venafro nel tempo di 35’53”, seguito dal compagno di squadra Nawratil Andrea (36’44”) che ha battuto di qualche secondo Volpacchio Nicola della Podistica Avis Campobasso (36’48”). Per le donne, la prima al traguardo è stata Bornaschella Anna dell’Atletica Venafro (45’17”), seconda Evangelista Francesca della Gruppo Sportivo Virtus (51’22”) e terza Polsinella Anna Felicita della Pol. Ciociara Antonio Fava (52’55”).

Ricchi premi per i vincitori assoluti e di categoria maschili, premiate tutte le donne al traguardo, sia della competitiva che della scarpinata a passo libero.

La gara è stata organizzata dalla Asd Stabiaequa Half Marathon, in collaborazione con il Comune di San Massimo (CB) sotto l’egida della UISP Sport per Tutti, che hanno già dato appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione.