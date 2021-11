ll Cip Molise entra nelle scuole: campioni paralimpici a confronto con gli studenti

Cip Molise ed Istituti scolastici della regione insieme per un progetto che porta i campioni paralimpici in aula. Un appuntamento online ideato per sensibilizzare gli studenti e trasportarli nel mondo degli atleti del Cip.

Un mondo fatto di sacrifici ma anche di tanta passione. La stessa passione che poi regala immense soddisfazioni. Così il dinamismo e la potenza di ciascun protagonista diventano esempio di vita.

E questo lo sanno bene i ragazzi dell’omnicomprensivo di Guglionesi che hanno vissuto, nei giorni scorsi, una esperienza emozionante dialogando, telematicamente, con Assunta Legnante, doppia medaglia d’argento nel lancio del peso e del disco. Non finisce però qui.

A confrontarsi con gli alunni di Petacciato, il prossimo venerdì, ci sarà Giada Rossi, medaglia di bronzo alle ultime paralimpiadi di Tokyo, con Michela Brunelli, nel torneo di tennistavolo a squadre.

“I nostri atleti – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – esprimono forza e voglia di fare, elementi indispensabili per affrontare la quotidianità. Gli studenti coglieranno certamente, in ciascun appuntamento, tali aspetti e li faranno sicuramente propri”