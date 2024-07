L’atleta Kareem Mersal della VV Management di Isernia e’ il nuovo campione italiano assoluto di Salto in Lungo

Non finisce di stupire Kareem Mersal, il giovane saltatore in lungo della VV Management di Isernia.

Nella serata di domenica ha conquistato a Molfetta (BA) la medaglia d’argento nel salto in lungo ai campionati italiani assoluti, la più grande manifestazione di importanza nel panorama nazionale italiano.

Solo un olimpionico come Filippo Randazzo ( Ottavo a Tokyo) è riuscito a superarlo con la misura di 7,88 metri mentre il giovane italo-egiziano è arrivato a 7,69 metri al sesto salto.

Questo grande successo viene dopo il titolo italiano under 23 e il decimo posto agli Europei under 23 che si sono svolti in Finlandia il mese scorso.

Questo eccellente risultato ripaga l’atleta, la società del presidente Virgili e il suo allenatore di tutti i sacrifici fatti negli Usa ( Kareem studia e si allena nel college del Wyoming) , a Formia e al Cairo.