La Molisana Magnolia serie B, per la serie dei Palyout sarà contro la Pink Bari

Per i #fiorellinidacciaio nella seconda fase sono arrivati altrettanti exploit contro il team biancorosso

Una gara vinta – quella interna con il Rende – senza scendere sul parquet per la rinuncia delle silane e con un

omologa di 20-0 per le rossoblù ed ora, da fine mese (salvo differenti accordi tra i club), la prospettiva di una

serie playout contro Bari. Il gruppo junior La Molisana Magnolia Campobasso ha chiuso al quarto posto con

dieci punti all’attivo la seconda fase (il girone Silver) della serie B e si proietterà pertanto sui playout.

INCROCIO CON BARI Di fronte a loro, i #fiorellinidacciaio di coach Gabriele Diotallevi troveranno la Pink Bari,

superata nettamente nei due precedenti della seconda fase: all’andata all’Arena per 84-65, al ritorno in Puglia per 86-53.

La post-season su questo fronte inizierà a fine mese per allinearla ai playoff (il girone Gold nel prossimo weekend

darà vita all’ultima giornata di seconda fase) con prima fase con gare nel weekend, infrasettimanale e nel weekend

con le pugliesi che avranno la prima e l’eventuale bella in casa.

Per le vincenti, a quel punto, la salvezza sarà un dato

acquisito. Le perdenti, invece, si proietteranno sul secondo turno dei playout con la vincente salva e la perdente che

andrà a far compagni al Rende in serie C e gare nel weekend del 12 e 13 aprile e poi, dopo Pasqua, tra 23 e 24 e tra

26 e 27 con formula sempre all’insegna della sequenza casa, fuori e casa.



UNDER 14 AL PIAZZAMENTO Di fatto, così, l’ultimo weekend è stato all’insegna del gioco per la formazione under

14 che ha preso parte, nel capoluogo di regione, alla settima edizione del torneo nazionale ‘Città di Campobasso’

organizzato dall’Ennebici col patrocinio della Regione Molise. Oltre alle giovanissime magnolie al via c’erano anche le

cugine del Basket Venafro, le pontine del Sermoneta, le sannite del Benevento, le abruzzesi del Pescara e le etnee

del Cus Catania. Per le rossoblù un secondo posto e premiazioni alla presenza di madrine del calibro di Blanca

Quiñonez e Francesca Grande, nonché del consigliere federale della Federbasket Rossella Ferro.