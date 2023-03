Karate/ 31 medaglie per 36 atleti dello Shobu Kai Club alle regionali Kata Fesik in Campania

Ricco medagliere per lo SHOBU KAI KARATE CLUB di Campobasso e Lucito al Campionato regionale Kata Fesik, disputato domenica 5 marzo a Pontecagnano (Sa). I 36 atleti della compagine molisana, guidata dal maestro Adelindo Di Donato, hanno infatti conquistato ben 31 medaglie di cui 11 d’oro.

Molto soddisfatto per i risultati raggiunti dai suoi atleti il maestro Di Donato che ha evidenziato come la Campania, regione alla quale il Molise è aggregato, vanti grandi tradizioni nel karate con scuole di altissimo livello.

“Vincere in Campania – ha affermato Di Donato – non è facile ma noi siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati, piazzandoci anche al secondo posto nella graduatoria delle società. Tutto questo – ha sottolineato – grazie alla preparazione e alla dedizione di tutti i nostri atleti”.

Scendendo nel dettaglio dei risultati ottenuti, nella categoria kata individuale spiccano gli ori di Alessandra Cipullo, affermata campionessa a livello internazionale, che ha riportato un punteggio altissimo, quello di Ludovica D’Amico, anch’ella plurimedagliata a livello nazionale e internazionale, e quello di Michele Perrella.

Per la stessa categoria: oro anche per Alejandro Bielecki, Diletta Listorti, Chiara e Cristiana Russo, Gabriele Correra, Federica Branca, Chiara Vecchiarelli; argento per Luca Di Blasio, Andrea Annuario, Christal Fatica, Augusto De Dominicis e Baccaro Roberta; bronzo per Ginevra Ciccarella, Marco D’Attilio, Sofia Ventresca, Marika Centra, Michele Maglieri, Samuele Ramacciati, Cristian Mastrovita, Blanca Di Cristofaro, Lorenzo Castiglione.

Nella categoria kata a squadre, invece, lo SHOBU KAI ha conquistato due ori grazie alle squadre composte da Antonio De Paola, Samuele Ramacciati e Mario Santopolo la prima, e Federica Branca, Cristal Fatica e Chiara Vecchiarelli la seconda. L’argento è andato alla squadra di cinture marroni composta da: Lorenzo Castiglione, Augusto De Dominicis e Michele Perrella. Infine, la squadra composta da Andrea Annuario, Cristian Mastrovita e Raffaele Scalabrino ha conquistato il bronzo.