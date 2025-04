Il Torneo Piccoli Amici si conferma grande nella terza edizione

Una manifestazione cresciuta nel tempo, apprezzata non solo tra i confini regionali ma anche fuori con oltre 150 presenze tra atleti staff e accompagnatori a fare da cornice ad una giornata che in tanti ricorderanno a lungo. Il terzo torneo Piccoli Amici organizzato dalla Scuola Minibasket Campobasso e dal Cus Molise, ha lasciato ancora una volta il segno. L’evento dedicato al minibasket ha visto confrontarsi al Palaunimol le categorie scoiattoli-libellule (bambini di sei 7-8 anni) di Scuola Minibasket Campobasso, Basket Venafro, Airino Termoli, Pallacanestro Bojano, New Minibasket Isernia, Ballers Lab Termoli, Minibasket Termoli Young alle quali si aggiungeranno le società del Latina Basket e Rainbow basket Aprilia.

Una mattinata all’insegna del divertimento e del sano agonismo con le gare che si sono disputate su tre campi a partire dalle 9,30. Un torneo che ha visto le squadre divise in due raggruppamenti: DUFFY DUCK e BUGS BUNNY e ogni squadra ha portato punti al proprio gruppo in modo da premiare un gruppo di squadre e non la singola compagine. La manifestazione è perfettamente riuscita ed è destinata a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni sotto la sapiente regia di Mario Greco e dei suoi collaboratori. E’ stata una festa di sport per tanti appassionati e addetti ai lavori che hanno avuto modo di apprezzare l’organizzazione e lo svolgimento di un torneo nato per dare una spinta ulteriore alla disciplina e permettere ai giovani atleti di mettersi in luce e crescere insieme.

Nella prima parte della giornata, sotto lo sguardo attento dei direttori di gara e degli istruttori i bambini si sono affrontati in mini partite, nel pomeriggio poi ci sono stati altri giochi e la premiazione con torta finale a far scorrere i titoli di coda sul torneo che è diventata una certezza nel mondo della palla a spicchi. “Siamo molto soddisfatti di come è andata la manifestazione – afferma al termine Mario Greco – un grande ringraziamento va a tutte le società che hanno deciso di essere presenti e onorare il nostro torneo, grazie ai miei collaboratori, al Cus Molise che ci ha ospitato, a tutti i genitori che sono stati presenti in una domenica all’insegna del confronto e del divertimento per i piccoli atleti.

Un pensiero e un ringraziamento alle aziende che ancora una volta, senza esitare, hanno deciso di affiancarci in questa iniziativa legando il proprio nome alla nostra manifestazione. Il terzo torneo Piccoli Amici – ha concluso Greco – è stata la dimostrazione di quanto il risultato a questa età, non è fondamentale ma conta soprattutto stare insieme e confrontarsi sul campo. Abbiamo dimostrato che pur nella competizione sono risaltati in maniera forte i valori della cooperazione e collaborazione tra le squadre per portare più punti possibili al proprio gruppo”.