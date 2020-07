Il portiere Matteo Racicchini resta al Campobasso

Ancora un accordo raggiunto dai dirigenti rossoblu, che ieri hanno fatto firmare il

contratto per un altro anno a Matteo Racicchini, portiere che si e’ ben comportato nel campionato appena concluso. Racicchini,ha giocato in serie C con la Sambenedettese prima di approdare a Campobasso.

Il portiere sara’ a disposizione dei lupi a partire dal primo Agosto. Un altro tassello, va in porto, con l’estremo difensore sono ben nove i riconfermati nelle fila dei rossoblu. Intanto, e’ stata decisa la data del C.F.che dovra’ decidere sui ripescaggi il quattro agosto si sapra’ se i rossoblu verranno ripescati, ancora pochi giorni di attesa e sapremo che categoria

faremo il prossimo campionato.

Arnaldo Angiolillo