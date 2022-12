Il Liceo Alfano fa incetta di medaglie alla fase provinciale di corsa campestre

Venerdì 16 dicembre si è svolta a Campochiaro (CB), presso il vivaio forestale “Selva del campo”, con una temperatura vicino allo zero, la fase provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre. Nonostante il cielo grigio, il tempo freddo e il tanto fango, che ha reso particolarmente duro il percorso, la chiassosa, vivace e colorata rappresentativa dell’ IISS Alfano di Termoli si è distinta per i brillanti risultati conseguiti.

Per le classifiche individuali nella categoria Allievi si sono distinti Grassi Leo, Sciarretta Vittorio e Marini Nicolò che hanno chiuso la gara rispettivamente al 1° , 2° e 4° posto.

In campo femminile, nella categoria Juniores, da segnalare lo stupendo 2° posto in classifica di Colanzi Fiorella.

Nella classifica a squadre i risultati sono stati ancor più gratificanti: unico istituto a qualificare tutte e quattro le categorie (allievi-allieve-juniores maschile e juniores femminile) alla fase regionale.

In particolare: grande successo per la squadra Allievi composta da Grassi Leo, Sciarretta Vittorio, Marini Nicolò, Ponsanesi Edoardo, Paradiso Alessandro e Marzola Jacopo e per la squadra Juniores Femminile composta da Colanzi Fiorella, Antenucci Sabrina, Napolitano Chantal e Cendamo Martina che sono salite sul gradino più alto del podio portando a casa uno straordinario 1° posto.

Secondo posto per la squadra Allieve composta da Baldassarre Giulia, Notaro Francesca, Candeloro Irene, Gagliardi Viola, D’Agostino Anna e Senese Vanessa, quarto posto per la rappresentativa Juniores Maschile composta da Vasile Vincenzo, Palumbo Lorenzo, Roberto Giovanni.

Per l’impegno e la determinazione, agli atleti e ai loro docenti i complimenti della Dirigente Concetta Rita Niro a nome di tutta la comunità scolastica.