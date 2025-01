Il Campobasso Calcio ingaggia Francesco Cerretelli

Il Campobasso Calcio, ha ingaggiato, Francesco Cerretelli, 25 anni giocatore proveniente dall’ Arzignano , societa’ che milita nella serie C girone A. Cerretelli, ha militato nella Pistoiese, nella Carrarese con cui lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C approdando in serie B.

A luglio, fu ceduto all’ Arzignano ma Cerretelli e’ di proprieta’ della Cremonese.

Il Campobasso, sta trattando altri giocatori, la sessione del calciomercato si concludera’ il 3 febbraio. Intanto, sono 588 i biglietti messi a disposizione per la partita di venerdi a Pesaro. I biglietti si possono acquistare online o presso la tabaccheria di piazza Pepe e al Bar dello Sport Crigiu.

Arnaldo Angiolillo