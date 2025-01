H2O Sport da applausi: nella terza tappa della Coppa Los Angeles ulteriori segnali di crescita

Medaglie e piazzamenti di rilievo per l’H2O Sport alla terza tappa della Coppa Los Angeles. La società del presidente Tucci e dei tecnici Michele Mucci, Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo ha messo in mostra i suoi atleti e conquistato risultati di spessore. In campo maschile Ilario Menna è primo nei 200 farfalla (2’21”02) e secondo nei 400 stile libero con il crono di 4’14’’89. Per lui anche un terzo posto nei 200 misti chiusi in 2’13”98. Ottime cose ha fatto anche il compagno Emanuele Florio che vince i 50 farfalla (26”32) e chiude secondo nei 100 stile libero (53”34). A questi vanno aggiunti anche due terzi posti nei 100 farfalla (58”97) e nei 50 stile libero (24”52).

Jordan Coco vince i 50 dorso in 26”52 e i 100 dorso con il crono di 58”41. Mette poi in bacheca una medaglia d’argento nei 50 stile libero con il crono di 24”05 e un bronzo nei 200 stile libero completati con il personale di 1’59”42. Gara quest’ultima che rende merito al grande lavoro e ai sacrifici fatti fino a questo punto della stagione. Niccolò Gabrielli vince i 200 rana con il riscontro cronometrico di 2’39”09 e centra la medaglia d’argento nei 100 rana completati in 1’10”45.

Antonio Tucci non ha rivali nei 50 rana (31”08) così come Paolo Paolino nei 100 rana (1’10”28). La società biancorossa brinda anche alle medaglie d’argento conquistate da Gabriele Marchetta nei 100 (1’05”13) e 400 misti 4’59”34. Andrea Gabriele sale sul terzo gradino del podionei 200 (1’57”56) e nei 100 stile libero (53”47). Due le medaglie conquistate da Antonio Pisaturo, argentonei 50 dorso con il crono di 29”51 ebronzo nei 100 dorso con il riscontro cronometrico di 1’03”69. Argento al collo per Davide Di Lello nei 200 rana 2’39”82 e terzo nei 100 (1’13”45). Due secondi posti anche per Jacopo De Lena nei 100 dorso 1’01”82 così come per Vittorio Cianciullo nei 200 dorso (2’29”32). Soddisfazione anche per Domenico Rocco, medaglia di bronzonei 100 farfalla con 1’00”83.

In campo femminile Alessia Angelicola vince i 50 stile in 27”10 e i 100 stile chiusi con il tempo di 58”60. A completare l’ottima giornata arriva anche l’argento nei 100 farfalla nuotati in 1’04”83. Nella rana applausi per Emma De Felice che fa suoi i 100 (1’23”45) e i 200 (2’57”82) rana. Sofia Rossano non ha rivali nei 100 dorso con 1’05”97 e chiude seconda nei 50 dorso (30”69), 200 stile libero (2’17”72) e 50 stile libero (27”23). Lorena Visan è prima nei 100 farfalla con 1’03”88 e seconda nei 100 dorso (1’07”11).

Sul gradino più alto del podio salgono anche Sofia Cavina nei 50 dorso (29”72), Sofia Silvaroli nei 200 stile libero (2’10”60) e Giulia Matacchione nei 200 dorso coperti in 2’46”03. Affermazione anche per Arianna Marone nei 400 stile libero con il crono di 4’54”87. La società del capoluogo raccoglie applausi anche grazie alle performance di Asia Amore, seconda nei 400 stile libero (4’55”76) e nei 100 misti (1’15”39) e terza nei 200 stile libero completati in 2’20”04. Argento per Camilla Paolantonio nei 100 rana chiusi in 1’24”03 e 200 rana (2’58”03). Lo stesso piazzamento lo conquista Andrea Pipirigeanu seconda negli 800 stile libero (10’28”89). Nicole Santorelli è terza nei 100 (1’07”17) e 50 dorso (31”46) così come Michela Melone nei 400 stile libero chiusi in 4’55”88.