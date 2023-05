Giovanili Universo Magnolia/ Clima evidente da rush finale

Avanza a larghi passi verso il rush finale la stagione delle giovanili dell’universo Magnolia con i singoli tornei di categoria pronti a giungere a sintesi.



Under 14 femminile. Il gruppo della Magnolia Campobasso lotta, ma deve arrendersi per 53-42 in casa dello Yale Pescara. «Le ragazze – ha però sentenziato il tecnico Francesco Dragonetto – hanno saputo dare comunque vita ad una prova di grande spessore».



Under 19 maschile. Per l’Ennebici Campobasso, complice la rinuncia del Torre Spes Torre de’ Passeri, è arrivato un successo per 20-0 a tavolino con la prospettiva ora, tra martedì 2 (in casa con l’Olimpia Mosciano) e giovedì 4 maggio (sul parquet della Magic Chieti), di due recuperi per provare a tenere il primato dalla sua.



Under 17 maschile. L’Under 17 Ennebici completa il suo percorso del girone finale di seconda fase cedendo per 49-41 a Montesilvano contro il Teramo e chiudendo quarta nella poule a quota otto.



Under 15 maschile. L’Under 15 della Cestistica Campobasso si impone sena patemi (70-42) sul Basket Centro Abruzzo Sulmona. «Una gara mai in discussione – spiega coach Luigi De Vivo – in virtù anche di un abbrivio da 13-2 che ci ha permesso di dare tanto spazio ai 2009. Davanti a noi resterà unicamente la sfida del 15 maggio in casa della Teramo a Spicchi perché la Basket Academy di Loreto Aprutino ha rinunciato alla gara di venerdì 5 maggio (e che così verrà omologata con un 20-0 a tavolino, ndr)».



Under 14 maschile. Per l’Under 14 della Cestistica Campobasso l’impegno interno dello scorso sabato contro l’InMovimento di Casteldisangro è stato posticipato a martedì 2 maggio alle ore 17.30 sempre nello scenario (e sul parquet) del PalaVazzieri.



Under 13 maschile. Successo ad Isernia in casa della New Minibasket Isernia per la Cestistica

Campobasso col punteggio di 64-49. «È stata una gara equilibrata e molto allenante – il commento del tecnico Mario Greco – ed utile per la crescita del gruppo. Complimenti ai ragazzi per quanto fatto».



Per il gruppo ci saranno ora un match da recuperare il 7 maggio contro la Molise Basket Young Termoli e poi la proiezione su semifinali e finali per il titolo.