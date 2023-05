Giovanili dell’Universo Magnolia: verso la chiusura del cerchio

Con una stagione giovanile agli sgoccioli ultimi fuochi per i diversi team dell’universo giovanile orbitante inforno al progetto Magnolia. Under 14 femminile. Da Lanciano è partito il tour de force per completare il torneo della formazione under 14 di Magnolia. Nulla da fare per i #fiorellinidacciaio superati dalle frentane del Minibasket Azzurra col punteggio di 85-59.



«Abbiamo avuto un atteggiamento non felice soprattutto nel primo quarto che ci ha portato a subire il parziale di 21-4 – analizza a fine partita il coach Francesco Dragonetto – poi un po’ di reazione c’è stata. Senz’altro il fatto di non esserci allenati con continuità nelle ultime settimane, complici i differenti impegni circostanti, non è stato di giovamento. Questo gruppo, però, rappresenta il nostro futuro. Ripartiamo da qui e cominceremo a lavorarci sin da subito dopo l’appuntamento di Pordenone dell’under 17, dando i primi riferimenti per quanto sarà.

Questi, under 14 e 15, rappresenteranno i nostri gruppi di punta per la stagione giovanile 2023/24 perché, dalla nostra, abbiamo ottime basi e son certo faremo bene». Per il team, in questa settimana, spazio per altre due gare: giovedì a Roseto contro la formazione bianca delle Panthers (ore 19) e sabato in casa contro il team azzurro delle Panthers (ore 17).



Under 15 maschile. Ha concluso, invece, la stagione con un successo a Teramo sul parquet della Teramo a Spicchi la formazione della Cestistica Campobasso: 54-40 il punteggio in favore del quintetto affidato nella circostanza a coach Luigi (per tutti ‘Gino’) De Vivo. Questo successo, tra l’altro, ha consentito al team di conquistare con 24 punti – frutto di dodici successi in

quattordici gare – la poule in cui ogni squadra si portava dietro i risultati del confronto contro l’altro team del proprio gruppo di prima fase.



Under 13 maschile. Prosegue, poi, il percorso sempre all’insegna dei successi del gruppo della Cestistica Campobasso. Nella semifinale al PalaSabetta di Termoli sul campo dei Ballers Lab è arrivato un successo per 57-30 con ritorno fissato per giovedì al PalaVazzieri per le ore 16.15.



«Siamo felicissimi, soprattutto per i ragazzi che si sono allenati bene in questa stagione e meritano il raggiungimento per questo bel traguardo. Ora ci proiettiamo sulla seconda gara e vedremo quello che accadrà».