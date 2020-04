FIGC : proposta di posticipare al 2 Agosto, la fine della stagione sportiva 2019/2020

Si e’ svolta venerdi 24 aprile 2020 la riunione a Roma in videoconferenzaconvocata dal Presidente della F.I.G.C. Gravina per parlare della ripresadei campionati a tutti i livelli dopo l’interruzione degli stessi per l’emergenzaCoronavirus. Gravina, ha detto che d’accordo con tutte le componenti federali , vuole adottare una delibera per posticipare al 2 Agosto, la fine della stagionesportiva 2019/2020.La delibera, verra’ assunta in accordo con la Uefa e laFifa per quanto riguarda anche la fine delle coppe Europee , sospese da Febbraio, sara’sentito il Governo , ha continuato Gravina tutte le leghe e A.I.C.per il prolungamento dei contratti che scadono per tutti il 30 Giugno 2020.

Il mondo del calcio, ha proseguito il Presidente federale, sta lavorando alacremente e in maniera responsabile alla crisi scatenata dal Covid- 19 comprese quelle misure necessarie per salvare la stagione 2020/2021. Ma , ha concluso il massimo dirigente del calcio Italiano, occorre tornare a giocare in massima sicurezza perche’ vogliamo proteggerei giocatori e tutti coloro che gravitano intorno al calcio.Io, ha concluso Gravina ascolto tutti e informero’ il Coni di questa riunione perche’ sulla salute degli atleti non si scherza.

Arnaldo Angiolillo