EnergyTime Spike Devils, a Rotonda stop contro Reggio

La sintesi a fine gara del tecnico Mariano Maniscalco: «Atteggiamento propositivo

del gruppo. C’è da lavorare sul fondamentale del muro». Prossimo test con Sabaudia



DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 1

(25/23, 23/25, 25/17, 27/25)



Seppur senza due elementi dello starting six, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso danno vita

ad un’altra prova volitiva e di grande applicazione. Dopo il 2-1 rimediato ad Aversa in casa dei

campani di A2, a Rotonda, contro Reggio Calabria, formazione pari categoria ed altrettanto

matricola del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca, i rossoblù – che non potevano contare su due

elementi di punta come il regista Piazza e lo schiacciatore Margutti, rimasti in Molise – hanno

battagliato, ma si sono dovuti arrendere per 3-1 ai reggini.

Perso il primo set a 23, i rossoblù hanno centrato il secondo set con lo stesso punteggio, perso il

terzo a 17 e ceduto ai vantaggi il quarto (27-25) in cui è stato dato spazio agli elementi meno

utilizzati.

«La squadra ha fatto comunque il suo – spiega al termine il tecnico Mariano Maniscalco – seppur

senza il proprio regista titolare e senza l’equilibratore in ricezione. Si è trattato di un ulteriore

occasione di esperienza con una squadra che ha provato a giocare e a dare il massimo senza scuse e

senza alibi. Questo è un ottimo segnale di un gruppo che vuol far bene. Da un punto di vista tecnico

abbiamo patito un po’ troppo a muro, fondamentale su cui ci sono degli aspetti da dover registrare».

Per i rossoblù ora, il prossimo test sarà il 28 settembre in casa contro il Sabaudia, altra avversaria in

campionato e match dal sapore speciale per Urbanowicz, ex di giornata.

«Questa decina di giorni sarà fondamentale per provare a crescere ulteriormente sperando di

recuperare Piazza e e Margutti. Poi, con una squadra che dimostra di tenerci, ci sono tanti segnali

incoraggianti perché, poter avere questo tipo di approccio ti dà ulteriore fiducia», chiosa il trainer.