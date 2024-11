Diritti e inclusione: incontro con l’atleta Donato Telesca a Termoli

Il CIP e l’OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori), organismo interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza -Direzione centrale della polizia criminale insieme per un grande obiettivo: trasmettere a tutti gli alunni un messaggio di non discriminazione.

Grazie all’ospitalità espressa dall’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia”, guidato dal Dirigente Prof.ssa Concetta Cimmino, gli alunni frequentati l’IPSEOA, si sono cimentati nel confronto su un’importante tematica: la discriminazione in ogni sua forma, dal bullismo all’odio contro le persone con disabilità passando per le discriminazioni di genere. L’ultimo momento formativo in merito è previsto venerdì 15 novembre quando i partecipanti avranno modo di confrontarsi con Donato Telesca, medaglia alle scorse paralimpiadi di Parigi, che farà visita ai ragazzi dell’Istituto Federico Di Svevia dalle ore 10 alle 11.30, per parlare della sua esperienza personale sul tema e raccontare la sua vicenda umana e sportiva. È così che il protocollo CIP- OSCAD si concretizza, dando spazio alla crescita etico-morale degli alunni, a garanzia di un futuro inclusivo.