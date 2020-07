Corsi Vela – Windsurf -Surp Estate 2020

Ricominciamo a gonfie vele !! Divertimento e sicurezza, per grandi e bambini, al Circolo della Vela Termoli, dove settimanalmente si tengono corsi di Vela, Windsurf e SUP per tutte le età. Sotto la guida di istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela, è possibile imparare a navigare a vele spiegate in tutta sicurezza, grazie ai protocolli messi a punto dalla FIV secondo le linee guida dei Ministeri della Salute, dello Sport, CONI e di medici sportivi.

Gli sport più naturali, a contatto con gli elementi: Il vento, le onde, l’acqua, il cielo per imparare non solo uno sport, ma l’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà. Anche il Circolo della Vela Termoli, così come tutti i Circoli Velici Federali hanno speciali attenzioni alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente marino, anche nei nostri corsi.

Per Informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo della Vela Termoli ‘M.Cariello’ in Via Rio Vivo, 31 tutte le mattine dalle ore 9:00 alle ore 12:30 Tel. 0875 702235