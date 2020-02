Coppa Italia serie C femminile fase nazionale – Cln Cus Molise, a Perugia il cuore non basta. Al Grifo il primo round

GRIFO PERUGIA 11

CLN CUS MOLISE 1

(6-1 primo tempo)

Grifo Perugia: Monsignori, Fiorucci, Sarravalle, Finali, Binconi, Neri, Andreoli, Spapperi, Bianchi, Iorio, Fabiani.

Cln Cus Molise: Angelini, Zannella, D’Alessandro, D’Angelo, Mastracchio, Rico, Scinocca, De Gregorio, Chiovitti, Piacquadio, De Fabritiis, Albanese. All. Di Gregorio.

Arbitri: Pioli di Foligno e Bomboletti di Città di Castello. Cronometrista: Marzolini di Gubbio.

Marcatrici: 3’ Fiorucci, 7’ Saravalle, 8’ Spapperi, 10’ Saravalle, 16’ Spapperi (G), 19’ Spapperi, 19’30’’ D’Angelo pt; 7’ Fiorucci, 14’ Bianconi, 16’ Bianchi, 17’ Bianconi, 17’30” Bianconi st.

Ci mette il cuore e la grinta ma cede l’onore delle armi al Grifo Peugia la selezione di calcio a 5 femminile del Cln Cus Molise. Nell’andata del primo turno della fase nazionale della coppa Italia, la squadra di Massimiliano Di Gregorio lascia il successo alle umbre pagando l’inesperienza. Nella prima frazione di gioco il Grifo indirizza subito la contesa grazie al gol di Fiorucci. Poi le padrone di casa continuano a comandare le operazioni e ampliano il divario andando più volte a bersaglio.

Nel finale di primo tempo c’è il timbro di Mariagiovanna D’Angelo per le molisane. La marcatura della numero dieci manda le squadre al riposo sul 6-1. Nella ripresa il Cln Cus Molise cerca di difendersi con ordine ma il Grifo arrotonda ulteriormente il punteggio e porta a casa la vittoria. Al termine il tecnico del Cln Cus Molise, Massimiliano Di Gregorio, analizza così la sconfitta. “Abbiamo trovato di fronte un avversario forte fisicamente, tecnicamente e mentalmente – spiega – con tanta esperienza vista la presenza di giocatrici che hanno calcato i campi della serie A. Complimenti a loro per questa vittoria, da parte nostra avremmo potuto fare sicuramente meglio in alcune situazioni ma da sconfitte come questa bisogna sicuramente imparare. Aiutano a crescere”.

Di Gregorio guarda poi all’andamento della stagione in generale. “Ritengo – sottolinea – che a tutti coloro che fanno parte di questo progetto vada fatto un plauso per quanto fatto fino ad ora. Abbiamo vinto una coppa Italia regionale, siamo primi in campionato e abbiamo lanciato in questo sport bellissimo tante ragazze giovani che hanno messo sempre in campo impegno e passione. Guardiamo avanti convinti delle nostre qualità e consapevoli di dover fare sicuramente meglio in futuro. Nella gara di ritorno, in casa nostra, vogliamo fare bella figura e giocare a testa alta”.