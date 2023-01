Coppa Italia regionale semifinale : Campobasso 1919- Venafro 4-0

Vince il Campobasso 1919 contro il Venafro nella partita di ritorno valida per la semifinale di Coppa italia Regionale il risultato e’ rotondo 4-0 ma il primo tempo si era concluso sullo 0-0 essendo molto equilibrato. Nel secondo tempo, si scatenano i locali che passano in vantaggio con Traore’ al 62, al 69 ci pensa Ripa a segnare il 2-0.

Al 72, Lombari realizza il 3-0, in dieci minuti sono stati realizzati ben 3 reti. Al 92, in pieno recupero , Vanzan segna il 4-0. Finisce cosi, la partita con i rossoblu che accedono alla finale di Coppa Italia regionale contro L’Alto Casertano e i molisani vorranno vendicarsi in questa circostanza della sconfitta subita in campionato.

Arnaldo Angiolillo