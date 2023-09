Cip Molise/ Open day Basket e Baskin

Quanto sia importante praticare sport è ormai risaputo ed è per questo che bisogna cimentarsi in attività che regalino tanto movimento e socializzazione! Quindi perchè non cogliere l’occasione di provare la pallacanestro ed il baskin? Entrambi tornano a Campobasso. Per conoscere o rivivere le emozioni di queste due travolgenti discipline, open day lunedì 25 e venerdì 29 settembre, dalle ore 15.00 e fino alle 16e30, presso la palestra del Centro Sportivo Scolastico ‘Pertini’ del capoluogo molisano.

Una iniziativa promossa dagli Istituti Comprensivi Pertini e D’Ovidio di Campobasso, dal Campobasket, dal Ferentinum Club in stretta collaborazione con la Fisdir Molise ed il CIP Molise.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare:

Umberto Anzini 333-6660169

Mario Romani 389-1765972

Giovanna Di Soccio 338-1630679