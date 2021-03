Ciclismo Amatoriale : a San Salvo trionfo molisano con Rosario Iacurti

Nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, è stata una grande festa a San Salvo per il Trofeo Carnevale che ha aperto il calendario ciclistico amatoriale della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Lo spettacolo e il successo offerti dallo svolgimento di questa sedicesima edizione, sotto la regia del Velo Club San Salvo, hanno dimostrato come il Trofeo Carnevale sia stato ancora un evento di spessore che ha continuato a far gola ai tanti cicloamatori abruzzesi e da fuori regione (Marche, Puglia, Campania, Molise e Lazio) in questo avvio di stagione per un totale di 130 corridori alla partenza.In terra abruzzese, i molisani sono saliti alla ribalta in uno dei primi appuntamenti della stagione agonistica: a esultare è stato Rosario Iacurti, atleta di Campomarino in forza al Team De Santis Bike Store.

Ripetendo 16 volte il circuito del lungomare, nella prima gara riservata agli over 50, Iacurti ha colto la terza vittoria in questa corsa (2012 e 2019 le affermazioni precedenti) ed ha risolto a proprio favore il duello nella volata con Wladimiro D’Ascenzo (HG Cycling Team).A far festa insieme a Rosario Iacurti anche i compagni di squadra della De Santis Bike Store di Termoli che si sono messi in evidenza con Maurizio De Santis (sesto assoluto e secondo di categoria master 6). Nella seconda gara riservata agli atleti di età compresa tra i 19 e i 49 anni, ottima prestazione di Riccardo De Santis al 10° decimo posto assoluto e quinto di categoria élite sport, supportato da Alessio De Santis (quarto tra gli élite sport) e Markus Di Renzo 45° assoluto.

Tra le altre compagini molisane in gara a San Salvo anche la Ciclistica Venafro (Raffaele Siano), la Fly Bike di Larino (Lorenzo Gammieri) e l’Asd Happy Bikers di Busso con la presenza di Lorenzo Allegretti, Maicol Petta e Davide Petta.

Di rilievo il funzionamento alla perfezione del protocollo anti contagio per atleti e squadre ma anche l’imponente servizio d’ordine garantito dall’associazione dei Carabinieri in congedo.

Con il plauso di Tonino Marcello (assessore allo sport per il Comune di San Salvo) e di Umberto Capozucco (coordinatore regionale Uisp per il ciclismo), tirando le somme in casa Velo Club San Salvo, la manifestazione è filata via senza intoppi e di questo il presidente Tonino Maggitti e tutti i suoi collaboratori possono andare fieri di quanto hanno messo in campo, nonostante la difficile situazione globale a livello sanitario.

CLASSIFICHE

Gara 1 M5-6-7-8 e donne https://live.idchronos.it/it/risultati/563/16-trofeo-carnevale-m5-m6-m7-m8-mw?fbclid=IwAR1unBNdQtvOGueqTmbJ8zOt9dXs5EF79DO-NM0SeOXLN0ikoVx7zCnTLcE

Gara 2 élite sport, M1-2-3-4 https://live.idchronos.it/it/risultati/564/16-trofeo-carnevale-els-m1-m2-m3-m4?fbclid=IwAR0ljdkJCW9gil-lhAKrbK3XYzp29vNW5kPpOSdnmWkfpR_4NHEqCkILMHY