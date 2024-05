Campionati nazionali universitari/ Tiratori all’opera coi piattelli tra skeet e trap

Il tiro a volo fa bella mostra di sé in Molise nel novero dei campionati nazionali universitari 2024. Due le sedi di gara, una per ogni provincia della regione: da un lato San Guliano del Sannio nel campobassano, dall’altro Carpinone. Un totale di ventisei tiratori (diciassette sul fronte del trap, nove per lo skeet) hanno animato le prove di tiro a volo nel novero dei Campionati nazionali universitari ospitati in Molise.

A Carpinone, per lo skeet, nel novero dei 75 piattelli della fase eliminatoria al termine della quale è stata redatta la classifica finale ad imporsi in ambito assoluto è stato Gioele Carletti del Cus Ancona che ne ha frantumati settantuno. Sessantotto quelli fatti ‘fumare’, sul versante femminile nel novero della categoria ‘lady’ da Giada Longhi del Cus Napoli.

Nel novero della prova di fossa – il trap – grande mattatore il team del Cus Napoli che si è imposto nella prova d’eccellenza con Michele D’Aniello con uno score di 69 piattelli in finale, con Uberto Sergio Fongaro (Cus Padova) al vertice, poi, dei seconda categoria con 89 piattelli, frutto di un 66 su 75 in qualificazione e 23 su 25 in finale. Tra le ladies, infine, exploit per Diana Ghilarducci del Cus Napoli con uno score di 64. Grazie a questi exploit peraltro il Cus Napoli ha riportato a casa anche la prova a squadre con un totale di 194 (considerando anche i 61 piattelli rotti da Sofia Salinaro).