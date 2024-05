Calcio, Termoli/ Intervista a Guadagnolo

l Termoli ha disputato un ottimo torneo soprattutto nel girone di ritorno, dove dopo Campobasso e L’Aquila è la squadra che ha totalizzato più’ punti. Abbiamo avvicinato il D.G. della società giallorossa al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Dott. Guadagnolo, l’allenatore è confermato?

“Si- esordisce il dirigente del Termoli- con lui abbiamo fatto molti punti e giocato bene, la riconferma è un giusto premio per quello che ha fatto”.

I vostri programmi per il prossimo campionato?

“Vogliamo fare un torneo migliore di quello appena concluso senza grossi patemi d’animo raggiungendo una salvezza tranquilla – continua l’interlocutore – anche se nel calcio nessuno ti regala niente”.

Per lo stadio ci saranno lavori come a Campobasso?

“Si , speriamo che venga ampliato il settore ospiti perché non vi era capienza e per noi è stato un grosso disagio soprattutto – prosegue Guadagnolo – dal punto di vista economico per i mancati incassi. Vorrei – conclude il D.G. giallorosso- ringraziare i tifosi che ci hanno seguito numerosi sia in casa che in trasferta; la salvezza – conclude Guadagnolo- è in gran parte merito loro”.

Arnaldo Angiolillo