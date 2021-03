Calcio Serie D/Montagiorgio – Campobasso 0-0

Montegiorgio Gagliardini, Tempestilli, Ficola, Perini, Gnaldi, Misin, omiccioli, Zancocchia, albanesi, Cuccu’, pampano. All Mengo.

Campobasso Racicchini, fabriani, vanzan, ladu, Menna, dalmazzi, bonta’, Candellori, Cogliati, esposito , vitali.

All Cudini.

arbitro Mihalache di Terni.



La lnd , ha deciso che la partita di recupero Campobasso-Recanatese si giochera’ domenica 14 marzo.

Al 10 punizione per i lupi ma la difesa di casa respinge, al 15 , azione dei locali , colpo di testa di Cuccu’ ma la sfera termina fuori. Al 22, azione di Cogliati, ma viene anticipato dalla difesa, al 32, i lupi reclamano il rigore per un fallo di Perini su Cogliati in area, ma per l’arbitro e’ tutto regolare, al 42 , tiro di Cogliati ma il portiere di casa bloccala sfera.

Finisce, cosi, il primo tempo con le due compagini che vanno al riposo sullo 0-0.



Nel secondo tempo, al 50, angolo di Esposito ma la difesa fa buona guardia, al 67 , esce vitali ed entra Mancini, per gli ospiti, al 72 , errore di Racicchinine approfitta omiccioli che tira a colpo sicuro ma menna e’ lesto a mandare in angolo la palla.



Al 86, Esposito, in area avversaria sta per tirare ma viene atterrato , e’ rigore netto mal’arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste dei giocatori molisani. Finisce,cosi, la partita , tra le polemiche infatti i giocatori ospiti protestano con il direttore di gara ma adesso bisogna pensare a domenica alla partita contro la Recanatese , una gara da vincere a tutti i costi.

Arnaldo Angiolillo